Kapitalizm wygra ze śmiercią

Od soboty można iść na siłownię, na basen i do parku rozrywki, tego dnia przybyło 576 zakażonych COVID-19 osób w Polsce, najwięcej od początku pandemii. Od razu przypomniała mi się moja opinia z Linkedina sprzed dwóch miesięcy.

Rząd, wzorem innych rządów, nadrukował złotówek i hojnie je rozdaje, jakby to nie był żaden problem, a sztandarowe hasło liberałów, że nie ma darmowych obiadów, było tylko pustym sloganem. Skalę interwencji w polskiej gospodarce można porównać tylko do uruchomienia programu 500 plus i ta interwencja przyczyni się - podobnie jak 500 plus - do napędzenia konsumpcji. Która z firm skorzystała, uporała się z biurokracją i ma tarczę, dziś szybko odbija i za chwilę zacznie liczyć zysk, nierzadko wyższy niż przed wirusem. Inwestorzy - w tym fundusze inwestycyjne - już to wyliczyli, m.in. dlatego wyceny firm na giełdzie zwyżkują. Wyliczyła to już także Komisja Europejska, która uznała, że polska recesja ma być najsłabsza w Europie.Ci, którzy nie skorzystali z pomocy rządu, albo nie musieli, albo są za słabi finansowo i organizacyjnie by przetrwać i mała to dla gospodarki strata. - Może koronawirus będzie oczyszczeniem dla wielu przedsiębiorców. Może będzie punktem zwrotnym w ich karierze, czy bycia przedsiębiorcą, czy zrewidowaniu tego czy to jest dla nich. To jest pewna forma zawodu - powiedział mi wprost niedawno prezes Columbus Energy Dawid Zieliński, który zanim ze swoją firmą został gwiazdą, także zaliczył kilka poważnych biznesowych porażek.Będąc sprawiedliwym, ofiar wirusa trzeba dziś szukać bardziej wśród pracowników niż w biznesie. Napisał o tym wprost mój ulubiony lewicowiec Łukasz Komunda, stwierdzając, że tarcza antykryzysowa rządu jest antypracownicza, bo 16 mln pracujących niewiele dostało – poza rachunkiem do zapłacenia, za kłopoty firm dla których ofiarnie pracują lub pracowali. Związkowcy wprost zaś sugerują, że pracodawcy wykorzystują wirusa, zwalniając ludzi na rympał.Odpowiedziałbym tak: to przykre, a dla lewicowca oczywiście nieakceptowalne, ale kapitalizm po prostu i bez skrupułów eliminuje najsłabsze jednostki, nie tylko wśród pracodawców, ale i wśród pracowników, którzy nota bene i tak znajdą nową pracę, bezrobocie wciąż jest bardzo niskie. Kapitalizm jest - choć to makabryczne porównanie - jak COVID 19, tylko że mocniejszy, bo starszy i chorują na niego wszyscy w transatlantyckiej wspólnocie od wielu wieków, na jego mutację zachorowali także Chińczycy.Prawdę mówiąc, okazał się silniejszy niż wszystkie znane dotychczas pandemie, czyli silniejszy niż śmierć. Po prostu życie to rozwój, przedsiębiorczość, kapitalizm właśnie. Wystarczy wnikliwie przeanalizować piramidę Maslowa.