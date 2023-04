Karkonosze: Są jeszcze miejsca noclegowe na weekend majowy, ale zainteresowanie jest duże

Wciąż można znaleźć miejsca noclegowe na weekend majowy w najpopularniejszych karkonoskich kurortach – Szklarskiej Porębie i Karpaczu. Zainteresowanie wypoczynkiem w tych miejscowościach jest duże, ale turyści czekają z rezerwacjami, uzależniając pobyt od warunków pogodowych.

Według informacji udzielonych PAP w Informacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie, zainteresowanie wypoczynkiem w weekend majowy w tym karkonoskim kurorcie jest bardzo duże.

"Trudno nam ocenić, ile jeszcze miejsc noclegowych zostało do wynajęcia, ponieważ nie mamy zbiorczych danych z poszczególnych pensjonatów, hoteli czy kwater prywatnych" - powiedziała PAP Aneta Kubiela z Informacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie. Dodała, że wielu turystów czeka z rezerwacją na ostatnią chwilę, uzależniając pobyt w Szklarskiej Porębie od pogody.

Kubiela wskazała, że ceny na pewno są wyższe niż w roku ubiegłym. "Ten wzrost cen to ogólna tendencja związana choćby z inflacją" - zaznaczyła.

Na popularnym portalu służącym do rezerwacji miejsc noclegowych można jeszcze znaleźć oferty na weekend majowy w Szklarskiej Porębie. Ceny wahają się w zależności od standardu. Można na przykład znaleźć dwuosobowy pokój na cztery noce w cenie do 2 tys. zł za cały pobyt, ale większość ofert przekracza tę kwotę i dochodzi nawet do 4 tys. zł.

Również Informacja Turystyczna w Karpaczu nie dysponuje zbiorczymi danymi na temat dostępności miejsc noclegowych i kształtujących się cen. Pracownicy tej organizacji podkreślają jednak, że zainteresowanie pobytem w Karpaczu na weekend majowy jest duże, podobnie jak było w przypadku Wielkanocy. W większości przypadków ceny za czterodniowy pobyt dwóch osób zaczynają się od 2 tys. zł, choć można jeszcze znaleźć tańsze oferty.

