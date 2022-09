Karpacz: Kontrakt Programowy dla Dolnego Śląska zakłada 2,2 mld euro z UE

2,2 mld euro zakłada Kontrakt Programowy dla Dolnego Śląska – dokument otwierający drogę do negocjacji z Komisją Europejską funduszy europejskich dla regionu w latach 2021-2027, podpisany w środę podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Kontrakt Programowy dla Dolnego Śląska podpisali w środę w Karpaczu przedstawiciele zarządu województwa dolnośląskiego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda poinformował podczas konferencji prasowej, że zakończyły się rozmowy strony samorządowej ze stroną rządową ws. podpisania Kontraktu Programowego. "Teraz będziemy rozmawiać z Komisją Europejską na temat szczegółowych zapisów. Kontrakt Programowy jest dokumentem, który wyznacza pewne kierunki, cel, które województwo dolnośląskie będzie realizować ze środków europejskich" - mówiła Puda.

Minister poinformował, że kwota zawarta w Kontrakcie Programowym dla województwa dolnośląskiego wynosi 2,2 mld euro. Te środku mają pochodzić z trzech programów - Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Szef KPRM Michał Dworczyk podkreślił, że środki z UE pozwolą poprawić sytuację w całym regionie i zwiększyć standard życia mieszkańców Dolnego Śląska. "To szereg strategicznych inwestycji, które zostaną zrealizowane na całym Dolnym Śląsku. Dla mnie szczególnie istotne są inwestycje infrastrukturalne, na przykład rewitalizacje linii kolejowych, takich jak z Kobierzyc do Piławy, czy z Kłodzka do Stronia" - mówił Dworczyk.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski zwrócił uwagę, że Dolny Śląsk jest "regionem przejściowym". "Takim regionem oprócz Dolnego Śląska jest Wielkopolska. Zgodnie z polityką Komisji Europejskiej dofinasowanie polega na wyrównywaniu szans. My jesteśmy o krok wyżej niż pozostałe 14 regionów, które są zaliczane do regionów biednych" - wskazał marszałek.

Jak dodał, "stąd też zaproponowana kwota wynosiła 800 mln euro, ale wskutek negocjacji podwoiliśmy tę kwotę do ponad 1,7 mld euro i jeżeli dołożymy do tego Fundusz Sprawiedliwej Transformacji 556 mln euro, to mamy ponad 2,2 mld euro".

