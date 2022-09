Karpacz: Wiceszef MAP: Polski nie stać na utrzymywanie trzech mniejszych podmiotów na rynku strategicznym dla bezpieczeństwa

Polski nie stać na dalsze utrzymywanie trzech mniejszych podmiotów na rynku strategicznym dla naszego bezpieczeństwa energetycznego – tłumaczył w środę w Karpaczu wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, wyjaśniając przesłanki fuzji Orlenu z Lotosem, a niebawem także z PGNiG.

Jak podkreślali w debacie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek i szefowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Iwona Waksmundzka-Olejniczak, tworzony w efekcie fuzji silny multienergetyczny koncern wzmocni bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne Polski oraz będzie w stanie udźwignąć kosztowne wyzwania wynikające z transformacji energetycznej.

"Budujemy silny koncern multienergetyczny, który będzie miał siłę przeprowadzenia transformacji; nie tylko w Polsce - zasięg tego koncernu i ten koncern będzie bardzo mocno oddziaływał na region" - przekonywał Daniel Obajtek podczas jednej z sesji 31. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. "Przez proces fuzji będziemy budować silną, bezpieczną energetykę, która da nam bezpieczeństwo i przyszłość" - dodał szef Orlenu.

Prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak oceniła, że w obecnych, trudnych, zmiennych i nieprzewidywalnych realiach, tylko podmioty o dużej sile mają odpowiedni potencjał, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne oraz realizować długoterminowe cele transformacyjne. Jej zdaniem już sam charakter koncernu, który będzie odbiorcą zarówno gazu jak i ropy, wzmacnia jego pozycję negocjacyjną.

"W tym trudnym czasie, w tych trudnych uwarunkowaniach, w których musimy sobie radzić, ten połączony podmiot wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju. Te wszystkie działania mają na celu doprowadzenie do tego, aby kraj był w lepszej pozycji negocjacyjnej i lepszej pozycji zabezpieczenia surowcowego" - podkreśliła Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Wiceszef MAP Maciej Małecki uważa, że fuzje Orlenu z Lotosem oraz PGNiG stworzą podmiot zdolny do udźwignięcia transformacji energetycznej zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym, zaś stworzenie multienergetycznego koncernu jest kolejnym krokiem do "wypchnięcia" z polskiego rynku rosyjskich surowców.

"Chcemy wykorzystać fuzję nie tylko do budowy silnego koncernu energetycznego, który wypchnie rosyjskie surowce z polskiego rynku, ale jednocześnie (…) to musi być podmiot, który udźwignie wydatki związane z transformacją energetyczną i udźwignie to organizacyjnie" - tłumaczył wiceminister, wskazując, że w tym kontekście należy widzieć również przyszłe zaangażowanie w Polsce saudyjskiego koncernu Saudi Aramco.

"Na polski rynek wchodzi mocno największy producent ropy na świecie. Saudia Aramco, który buduje joint venture z Orlenem, będzie sprawiał to, że każda baryłka ropy z Arabii Saudyjskiej na polskim rynku wypycha baryłkę ropy rosyjskiej" - mówił Małecki. Przypomniał, że w ciągu minionych 20 lat z Polski do Rosji za gaz, ropę i węgiel popłynęło 900 mld zł.

"Polski nie stać dzisiaj, szczególnie gdy mamy wojnę za naszą wschodnią granicą i w sytuacji trwającej już od długiego czasu wojny energetycznej wypowiedzianej przez Rosję Unii Europejskiej, na dalsze utrzymywanie trzech mniejszych podmiotów na rynku strategicznym dla naszego bezpieczeństwa energetycznego" - podkreślił wiceminister aktywów państwowych.

Odnosząc się do przejęcia - w efekcie fuzji Orlenu i Lotosu - części polskich stacji benzynowych Lotosu przez węgierski MOL, Małecki wskazał, że stacje benzynowe nie są infrastrukturą krytyczną, zaś MOL jest już obecny w Polsce poprzez sieć Slovnaft. Obecnie w Polsce - wyliczał wiceminister - jest 7,8 tys. stacji benzynowych, z czego do Orlenu należy ok. 1,8 tys.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślał, ze fuzję tej firmy z Lotosem i PGNiG należy widzieć w kontekście transformacji energetycznej, przed którą stoi Polska.

"Fuzje mają przede wszystkim zabezpieczyć transformację paliwowo-energetyczną; mają spowodować zbudowanie w tych wszystkich procesach naturalnego hedgingu; mają spowodować odpowiednią ekspozycję kapitału, by przeprowadzić transformację energetyczną" - wyjaśnił Obajtek. Zaznaczył, że ograniczenie emisyjności jest niezbędne dla poprawy konkurencyjności działania.

"Jeżeli nie ograniczymy emisyjności - nie będziemy konkurencyjni (…). Bez tego nie zbudujemy silnej firmy, nie zbudujemy silnej gospodarki" - powiedział szef Orlenu, podkreślając, że wartych wiele miliardów złotych procesów transformacyjnych na dużą skalę nie udźwigną firmy o niewielkim potencjale. Prezes zaznaczył, że obecne wysokie zyski koncernów paliwowych są i muszą być inwestowane w kosztowne inwestycje gwarantujące przyszłość. W tym roku Orlen inwestuje ok. 15 mld zł - przypomniał.

"Solidarność, inwestycje, wizja, przyszłość, zeroemisyjność - mogą dać nam nie tylko bezpieczeństwo gospodarcze, ale w ogóle - w tym trudnym czasie goeopolitycznym - szerokie bezpieczeństwo" - podsumował Daniel Obajtek.

Strategia Orlenu zakłada m.in. inwestycje w energetykę odnawialną - do 2030 r. koncern ma dysponować w tej dziedzinie mocą 2,5 gigawata, zaś wydatki na rozwój nowoczesnej energetyki wyniosą w tym okresie 47 mld zł. W portfelu Orlenu będą lądowe i morskie farmy wiatrowe, elektrownie wodne, instalacje fotowoltaiczne oraz moce jądrowe SMR.

