Karta Mieszkańca Katowic - od połowy roku w pełni funkcjonalna

Karta Mieszkańca Katowic, dająca katowiczanom zniżki m.in. w instytucjach kultury, sportu i rekreacji, będzie dostępna w maju tego roku, a do końca czerwca uzyska pełną funkcjonalność - podał Urząd Miasta. W ostatnim czasie podpisano umowę z firmą, która zrealizuje to przedsięwzięcie.

Wart ponad 1,5 mln zł przetarg na dostawę sprzętu, oprogramowania do wydawania i personalizacji kart, dzierżawę terminali oraz wdrożenie i utrzymanie systemu wygrała Grupa LEW z Częstochowy. W podstawowym zakresie karta ma działać do końca maja, w pełnym - do 27 czerwca. Później firma przez trzy lata będzie utrzymać i serwisować system.

Kartę otrzymają osoby zameldowane w ok. 300-tysięcznych Katowicach (stale lub czasowo), rozliczające tu podatek PIT oraz przebywające w miejskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Będzie wydawana na dwa lata, z możliwością odnowienia. By była ważna przy korzystaniu ze zniżek, wymagany będzie dokument potwierdzający tożsamość użytkownika.

Wdrożenie karty mieszkańca obiecał przed wyborami samorządowymi ubiegający się wówczas o reelekcję prezydent Katowic Marcin Krupa. Chodziło przede wszystkim o premiowanie osób zameldowanych w Katowicach i rozliczających tu podatek dochodowy.

"Katowicka Karta Mieszkańca ma w pierwszej kolejności umożliwiać mieszkańcom Katowic korzystanie ze zniżek na usługi instytucji kultury, sportu i rekreacji, np. dać zniżkę na bilet na baseny miejskie, których uruchomienie planujemy w najbliższych tygodniach. Ponadto będzie pełnić funkcję karty bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej" - wyjaśnił w czwartek Krupa.

W kolejnym etapie wdrażania karty mieszkańcy zyskają możliwość tańszego parkowania oraz zniżki oferowane przez partnerów komercyjnych, którzy będą zainteresowani udziałem w programie. Karta ma też scalać wiele dodatkowych korzyści, z których niektóre działają już dziś, jak dodatkowe punkty przy rekrutacji dzieci do żłobka.

W pierwszym etapie kartę będą akceptować miejskie instytucje kultury: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Historii Katowic, Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum", a także Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia oraz miejskie jednostki sportu: MOSiR (w tym kąpieliska i siłownie) oraz baseny miejskie, gdzie z kartą bilet normalny ma kosztował 8 zł, a ulgowy 4 zł.

Zniżki będą określane kwotowo lub procentowo jako upust od normalnej ceny. W niektórych przypadkach będą ograniczenia ilościowe, np. jeden tańszy bilet na koncert w miesiącu czy roku, trzy wejścia miesięcznie w okresie wakacji itp.

Docelowo plastikowa Karta Mieszkańca Katowic ma być tylko jedną z możliwości otrzymania zniżek - system uzupełni aplikacja mobilna. Innowacją będzie możliwość kodowania zniżek na karcie płatniczej z banku. Tym samym płacąc kartą np. na basenie automatycznie będzie można skorzystać ze zniżki dostępnej dla katowiczan.

Za działania związane Kartą Mieszkańca Katowic odpowiada nowo utworzona komórka w Urzędzie Miasta - referat ds. realizacji projektów społecznych, powołany w wydziale polityki społecznej magistratu.