Karuzela prezesów w państwowych firmach działa niczym sabotaż

Przez spółki Skarbu Państwa przetacza się kadrowe tsunami. W ostatnich miesiącach z zarządów odeszli prezesi PKO BP, PGZ czy ostatnio Tauronu i JSW. Prawdziwe tornado dotyka też rady nadzorcze państwowych firm, gdzie reprezentanci właściciela tj. państwa – zmieniają się wyjątkowo często. - Duża część prezesów istotnych dla gospodarki spółek nie ma szans zarządzać podległymi im podmiotami nawet 12 miesięcy, co traktować należy niemal jako sabotaż gospodarczy - ocenia Grażyna Magdziak z BCC.

Kadrowe rotacje zagrożeniem dla państwowych firm

- Jest to jednak tylko czubek góry lodowej. Prawdziwe tornado dotyka rady nadzorcze, które także pełnią znaczącą rolę w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa i to zarówno spółkami dużymi jak i mniejszymi. Reprezentanci właściciela tj. państwa – zmieniają się w tym gronie wyjątkowo często. Pochodzą oni z instytucji wykonujących w imieniu państwa funkcje właścicielskie, a wobec częstych przetasowań osobowych w swoich rodzinnych organizacjach odchodzą z pracy i w konsekwencji także z zasiadania w radach nadzorczych firmy, która podlega takiej instytucji - dodaje ekspertka BCC.Jak podkreśla, wielu przedstawicieli państwa w radach nadzorczych pełni również swoje funkcje z nadania politycznego. Przytacza przy tym głośne ostatnio doniesienia o członkach rodzin lub znajomych polityków i działaczy partyjnych zasiadających w radach nadzorczych firm państwowych.Tymczasem obowiązująca ustawa dotycząca mienia państwowego obliguje do wyboru do rad nadzorczych osób o sprawdzonych umiejętnościach kierowniczych, kompetentnych i znających specyfikę branży.- Przy opisanym wyżej chaosie i tymczasowości w zespołach zarządzających spółkami państwowymi trudno jest oczekiwać, że spółki te zdołają szybko nadrobić straty spowodowane przez COVID-19 i będą mogły nawiązać rynkową rywalizację z uporządkowanymi, krajowymi firmami prywatnymi oraz firmami zagranicznymi - ocenia Grażyna Magdziak.BCC ostrzega w najnowszym raporcie swojego Gabinetu Cieni, że problem dużej rotacji kadr we władzach państwowych spółek może mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza w obliczu wyzwań, przed jakimi one teraz stają.Wśród nich do największych należy Przemysł 4.0 oraz Gospodarka Obiegu Zamkniętego, których wdrożenie będzie dla większości spółek państwowych bardzo poważnym problemem. Przekształcenie wykorzystywanych technologii w kierunku automatyzacji, robotyzacji, zielonej energii i gospodarki bezodpadowej wymaga opracowania kompleksowego programu składającego się z zupełnie nowych strategii działania, pozyskania środków na inwestycje oraz szeroko zakrojonych szkoleń pracowników, i to w warunkach podnoszenia się z kryzysu wywołanego pandemią.- Przygotowanie takiego programu i jego akceptacja przez radę nadzorczą i walne zgromadzenie będzie dla spółek państwowych trudne z uwagi na bardzo zbiurokratyzowany i sformalizowany w tej grupie firm tryb podejmowania decyzji, wskazane częste zmiany w składzie osób decydujących o funkcjonowaniu spółek, a nierzadko również ich asekuracyjność i brak kompetencji - ocenia ekspertka BCC.W tym samym czasie krajowe firmy prywatne, o znacznie bardziej elastycznym sposobie zarządzania przez właścicieli, oraz firmy zagraniczne, mające już od dawna świadomość konieczności przystosowania się do nowego trendu, nie będą zwlekać z wdrażaniem niezbędnych zmian.- Stanowić to będzie za rok-dwa zagrożenie dla plasowania na rynku sprzedaży firm państwowych, np. nikt z liczących się odbiorców zagranicznych, a także krajowych, nie będzie kupował części i półproduktów oraz usług od podmiotów nie legitymizujących się odpowiednim udziałem w działalności operacyjnej energii odnawialnej i spełnianiem zaostrzanych procedur gospodarowania odpadami. Zwracamy zatem uwagę na potrzebę pilnej aktywizacji działania firm państwowych w tym zakresie - dodaje Grażyna Magdziak.