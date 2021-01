KAS: 15 firm zainteresowanych podpisaniem z fiskusem umowy o współdziałanie

15 firm zainteresowanych jest podpisaniem z fiskusem umowy o współdziałanie - wynika z informacji przekazanej PAP przez zastępcę Szefa KAS, wiceminister finansów Annę Chałupę.

W lipcu 2020 r. resort finansów uruchomił pilotaż Programu Współdziałania, w którym mogą brać udział największe przedsiębiorstwa.

"Od 1 lipca do Szefa KAS wpłynęło 15 wniosków o zawarcie umowy o współdziałanie" - poinformowała Chałupa. Zaznaczyła, że w okresie trzech lat, od lipca 2020 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może ograniczyć do 20 liczbę podmiotów, z którymi zostanie podpisana taka umowa.

"Spółki zainteresowane udziałem w pilotażu mogą jeszcze składać wnioski, natomiast dane firm zostaną upublicznione zgodnie z ordynacją podatkową dopiero po zawarciu umowy o współdziałanie. Pilotaż kończy się 1 lipca 2023 r." - dodała wiceminister.

Chałupa zaznaczyła, że efekty realizowanej w toku pilotażu ewaluacji będą miały decydujący wpływ na decyzje o ewentualnym wydłużeniu okresu pilotażu. Według niej zgromadzenie do 1 lipca 2023 r. odpowiedniego materiału badawczego pozwoli na ocenę skuteczności i adekwatności zasad funkcjonowania Programu; wówczas nie będzie konieczności wydłużania okresu pilotażu.

"Obecnie trwają prace nad ankietyzacją online skierowaną do interesariuszy Programu Współdziałania. Po jej przeprowadzeniu sformułowane zostaną pierwsze wnioski wynikające z oceny poziomu wdrożenia Programu oraz realizacji zaplanowanych do osiągniecia celów i korzyści" - poinformowała wiceminister.

Podkreśliła, że z informacji uzyskanych od podmiotów aplikujących do Programu Współdziałania wynika, iż bardzo pozytywnie oceniają one u siebie efekty wdrożenia ram wewnętrznego nadzoru podatkowego (RWNP). Jej zdaniem zastosowanie wytycznych w zakresie RWNP zdopingowało spółki aplikujące do Programu do przeglądu i poprawy wdrożonych u siebie mechanizmów zapewnianiających prawidłowe realizowanie obowiązków podatkowych.

"Przygotowania związane z aplikowaniem podmiotu do Programu wniosły wartość dodaną i podniosły świadomość podatkową w całej organizacji" - oceniła wiceminister.

Według niej czas poświęcony na przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę Programu Współdziałania został dobrze wykorzystany. "Obecnie te dokumenty są bardzo dobrym punktem wyjścia do oceny i systematyzacji zarządzania ryzykiem podatkowym nie tylko w podmiotach aplikujących do Programu Współdziałania lecz dla wszystkich podmiotów, które są zobligowane do posiadania strategii podatkowej" - uważa Chałupa.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie MF, działania zmierzające do wdrożenia Programu Współdziałania oparte są na koncepcji organizacji systemu podatkowego proponowanej przez OECD - Horizontal Monitoring Compliance.

"Program Współdziałania to forma współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z dużymi podmiotami, oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu oraz transparentności wykraczającej poza ustawowe obowiązki. Celem Programu jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań kluczowych podatników w celu zapewnienia lepszych warunków do prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce" - napisano.

W ramach Programu, KAS będzie prowadziła zindywidualizowaną obsługę dopasowaną do danego podatnika oraz dostosuje swój poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

MF zaznacza, że horyzontalny monitoring w przeciwieństwie do kontroli podatkowej nie stanowi nadzoru bezpośrednio nad prawidłowością realizacji obowiązków podatkowych, lecz jest nadzorem nad mechanizmami wewnętrznymi u podatnika wdrożonymi przez niego w celu prawidłowego wykonywania obciążających go obowiązków podatkowych. Podatnik sam będzie przeprowadzał kontrolę własnego rozliczenia, a administracja skarbowa będzie nadzorować mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika.

Taki model współpracy z podatnikiem został już wdrożony w kilkudziesięciu krajach, m.in. w Holandii, Hiszpanii, Francji, Austrii, USA, Australii.