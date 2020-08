KAS: 25 ton substancji ropopochodnej w samochodzie ciężarowym

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła 25 ton substancji ropopochodnej w samochodzie ciężarowym - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa KAS Anita Wielanek.

Wielanek dodała, że transport nie był zgłoszony w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transport (SENT), a przewóz cieczy nie spełniał wymagań ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

"KAS skontrolowała samochód ciężarowy w okolicy Jędrzychowic, który przewoził w 28 tys. litrów substancji ropopochodnej. Przewóz takiej ilości tego rodzaju towaru wymaga zgłoszenia w systemie SENT, a pojazd powinien być wyposażony w geolokalizator, którego nie było w pojeździe" - wyjaśniła rzeczniczka.

Przekazała, że kierowca został ukarany mandatem w wysokości 7,5 tys. zł.

KAS przypomina, że towary, których transport musi być zgłoszony w systemie SENT to m.in. paliwa silnikowe, biodiesel, oleje smarowe, rozpuszczalniki czy susz tytoniowy. Za brak zgłoszenia lub nieprawidłowe zgłoszenie w systemie SENT przewoźnikowi grozi kara pieniężna, a kierowcy kara grzywny w postaci mandatu karnego.