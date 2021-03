KAS apeluje, by sprawy podatkowe załatwiać przez e-Urząd Skarbowy

Krajowa Administracja Skarbowa apeluje, by sprawy podatkowe załatwiać przez e-Urząd Skarbowy. Jak poinformowała szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska, od 1 lutego do e-US podatnicy logowali się już ponad 20 mln razy, a przez usługę Twój e-PIT złożyli 3,3 mln deklaracji PIT za 2020 r.

KAS przypomina we wtorkowym komunikacie przekazanym PAP, że trwa akcja rozliczania PIT za 2020 r., w czasie której miliony podatników składają swoje roczne zeznanie podatkowe. Tymczasem wiele spraw z urzędem skarbowym można załatwić online, bez wychodzenia z domu m.in. poprzez serwis e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.

"Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę. Obie usługi dostępne są na podatki.gov.pl. Dbajmy o wspólne bezpieczeństwo" - apeluje administracja skarbowa.

Jak informuje, cytowana w komunikacie, szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska, do uruchomionego 1 lutego br. e-Urzędu Skarbowego podatnicy logowali się już ponad 20 mln razy. "Złożono ponad 23 tys. różnych pism, 452 tys. razy wyświetlono szczegóły mandatu. W dostępnej w serwisie usłudze Twój e-PIT podatnicy złożyli 3,3 mln zeznań PIT za 2020 rok" - wyliczyła Rzeczkowska.

KAS wyjaśnia, że serwis e-Urząd Skarbowy jest budowany etapami do września 2022 r. W e-Urzędzie Skarbowym można uzyskać dostęp, m.in. do usługi Twój e-PIT, e-mikro firmy, wykazu mandatów karnych. Można też zrealizować płatności online do organów podatkowych i zobaczyć historię wpłat. Można też sprawdzić swoje dane osobowe, które ma urząd skarbowy. W serwisie można złożyć w formie elektronicznej niektóre pisma np. zawiadomienie ZAW-NR, pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań.

"E-Urząd Skarbowy jest dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu" - podkreśla administracja skarbowa.

KAS zaznacza, że w sytuacjach, gdy podatnik nie może załatwić sprawy elektronicznie lub przez telefon i chce osobiście udać się do urzędu skarbowego, powinien umówić się i zarezerwować termin i godzinę swojej wizyty. Według KAS najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Dzięki temu - jak zapewnia KAS - sprawę w urzędzie załatwi się szybko i komfortowo, bez konieczności stania w kolejkach.

Podkreślono, że podatnicy w urzędach obsługiwani są z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Obowiązują maseczki i limity osób, które mogą przebywać w pomieszczeniach. KAS prosi o przestrzeganie tych zasad.

"Bez umawiania wizyty dokumenty możesz złożyć w urnie wystawionej w urzędzie (bez potwierdzenia odbioru) lub w punkcie podawczym gdzie na swojej kopii otrzymasz potwierdzenie" - dodano.

KAS zastrzega, że ze względu na sytuację epidemiczną w poszczególnych urzędach skarbowych mogą wystąpić czasowe przerwy w bezpośredniej obsłudze klientów. Informacje na ten temat publikowane są na bieżąco na stronach internetowych urzędów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl