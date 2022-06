KAS: bilety e-TOLL na przejazd autostradami do kupienia on-line lub stacjonarnie na stacjach paliw

Bilety e-TOLL na przejazd autostradami można kupić w aplikacji, sklepie internetowym oraz stacjonarnie na 1398 stacjach paliw - przypomina Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Aktualnie w systemie e-TOLL są odcinki autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica.

Jak przypomniała w środę KAS, użytkownicy pojazdów lekkich opłacają przejazdy odcinkami autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica jedynie w systemie e-TOLL. Podkreśliła, że przejazd tymi odcinkami autostrad odbywa się płynnie, bez zatrzymywania przed szlabanami.

Według KAS, podróżujący mogą zakupić e-bilet autostradowy w aplikacji e-TOLL PL BILET, w aplikacjach partnerów e-TOLL, w sklepie internetowym etoll.gov.pl oraz stacjonarnie na 1398 stacjach paliw.

Administracja przypomniała, że od 1 grudnia 2021 r. na płatnych odcinkach autostrad A2 i A4 zarządzanych przez GDDKiA nie funkcjonuje Manualny System Poboru Opłat, a jedynym systemem do wnoszenia opłat za przejazd jest e-TOLL. Jedną z metod płatności dla użytkowników pojazdów i zespołów pojazdów o łącznej masie całkowitej do 3,5 tony oraz motocykli jest e-bilet autostradowy.

Wskazał, że jego zakup nie wymaga rejestracji w e-TOLL i przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu.

Jak zwróciła uwagę KAS, e-bilet autostradowy należy kupić przed rozpoczęciem przejazdu płatnym odcinkiem autostrady. Można to zrobić z 60-dniowym wyprzedzeniem. Okres ważności e-biletu autostradowego to 48h od zadeklarowanej daty i godziny rozpoczęcia podróży, a zwrot niewykorzystanego biletu jest możliwy w taki sam sposób, w jaki go zakupiono. Bilet można zwrócić jedynie przed zadeklarowaną datą i godziną rozpoczęcia przejazdu.

Dodała, że jeżeli kierowca wjechał na odcinek płatny i zorientował się, że nie posiada ważnego biletu, powinien kontynuować przejazd. Zatrzymywanie się przy wjeździe na autostradę, by kupić e-bilet autostradowy, może powodować niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przejazd należy opłacić jak najszybciej, np. korzystając z pomocy pasażera.

Wskazał, że w sytuacji, gdy kierowca zdecyduje się w tym celu zatrzymać w trakcie podróży, powinien to zrobić w sposób bezpieczny, w miejscu do tego przeznaczonym. Może wówczas kupić e-bilet autostradowy w aplikacji e-TOLL PL BILET lub w aplikacjach partnerów. Może również nabyć e-bilet autostradowy na najbliższej stacji paliw partnerów e-TOLL.

Według KAS, w trakcie przejazdu pojazd może jednak podlegać kontroli mobilnej lub kontroli drogowej, a za poruszanie się po płatnym odcinku bez wniesionej opłaty za przejazd na kierowcę zostanie nałożona kara grzywny w postaci mandatu.

Administracja zaznaczyła, że w przypadku gdy kierowca nie kupił brakującego e-biletu autostradowego w czasie przejazdu i nie została na niego nałożona kara grzywny w wyniku kontroli drogowej, może kupić e-bilet autostradowy na przejechany już odcinek autostrady. Zakup taki jest możliwy w aplikacji e-TOLL PL BILET, aplikacjach partnerów lub na stacjach paliw partnerów e-TOLL w ciągu 3 dni od daty i godziny zakończenia przejazdu.

Dokupując e-bilet autostradowy, zarówno w trakcie przejazdu jak i po jego zakończeniu, należy jako początek okresu ważności biletu podać datę i godzinę zgodną z momentem wjazdu na płatny odcinek autostrady - wskazano.

