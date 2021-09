KAS: do 30 września firmy międzynarodowe mogą składać wnioski o udział w programie ICAP

Do 30 września przedsiębiorstwa wielonarodowe mogą składać wnioski o przystąpienie do Międzynarodowego Programu Zapewnienia Zgodności, dzięki któremu mogą ograniczyć ryzyko podatkowe – poinformowała PAP zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa.

Chałupa przypomniała, że wiosną tego roku Polska przystąpiła do Międzynarodowego Programu Zapewnienia Zgodności (International Compliance Assurance Program - ICAP). Jest to dobrowolny program analizy ryzyka, oparty na współpracy przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych. Po stronie polskiej program będzie realizowany przez szefa KAS.

"Wnioski o przystąpienie do programu są przyjmowane w określonych terminach, najbliższy z nich upływa 30 września 2021 r. a kolejny 31 marca 2022 r. KAS i Ministerstwo Finansów przygotowały specjalną stronę internetową poświęconą programowi, gdzie można odnaleźć m.in. szczegółowe informacje na temat etapów programu, listę dokumentów, które należy dołączyć do wniosku oraz formularze do wykorzystania w poszczególnych etapach programu" - powiedziała PAP zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa.

Jak dodała, udział w Międzynarodowym Programie Zapewnienia Zgodności daje przedsiębiorstwom wielonarodowym szansę na uzyskanie zwiększonej pewności podatkowej w odniesieniu do niektórych swoich działań i transakcji o niskim ryzyku. Mowa tutaj o firmach wielonarodowych, objętych obowiązkiem sporządzania informacja o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów, wielkości prowadzonej działalności, wielkości zrealizowanych przychodów i osiąganych zysków, czyli raportów CBCR.(Country by Country Report). Dodatkowym warunkiem jest, aby firmy te realizowały transakcje między podmiotami powiązanymi działającymi na terenie różnych państw uczestniczących w ICAP.

"W praktyce wygląda to tak, że podmiot wnioskuje o objęcie programem określonych transakcji w określonych państwach, następnie państwa te wspólnie przeprowadzają ocenę ryzyka i ostatecznie przedsiębiorca otrzymuje pismo uzgodnieniowe zawierające ustalenia wynikające z analizy ryzyka w ramach ICAP" - powiedziała Anna Chałupa.

Wskazała, że działania zaangażowanych administracji podatkowych ograniczają się do oceny ryzyka w transakcjach będących przedmiotem wniosku, a nie weryfikacji prawidłowości ustalania cen transferowych. W konsekwencji udział w programie nie gwarantuje firmom wielonarodowym pewności prawnej, jaką można osiągnąć na przykład dzięki uprzedniemu porozumieniu cenowemu APA. Jednak przedsiębiorcy, którzy dołączą do programu zyskują komfort i bezpieczeństwo, gdy administracje podatkowe uczestniczące w ocenie ryzyka grupy firm wielonarodowych uznają ryzyko objęte programem za niskie.

"Dodatkowo procedura jest efektywna i bardzo szybka - czas trwania przewidziano na 7 miesięcy w wariancie minimum i 13 w wariancie maksymalnym, co jest nieosiągalne w przypadku APA, MAP czy kontroli, w które zaangażowanych jest kilka administracji podatkowych. Niewątpliwą korzyścią jest również fakt, że poprzez zaangażowanie kilku administracji podatkowych istotnie zmniejsza się ryzyko wystąpienia w tych państwach podwójnego opodatkowania w transakcjach objętych programem" - dodała wiceszefowa KAS.

