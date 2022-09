KAS: „Hazard? Nie daj się wciągnąć!” – akcja edukacyjna (komunikat)

- Krajowa Administracja Skarbowa informuje:

"Działania edukacyjne Krajowej Administracji Skarbowej mają na celu ograniczenie ryzyka uzależnienia od hazardu, w szczególności młodzieży oraz osób podatnych na to uzależnienie. Nasza akcja prowadzona jest pod hasłem "Hazard? Nie daj się wciągnąć!" i skierowana przede wszystkim do osób niepełnoletnich, które mogą zetknąć się z propozycją udziału w zabronionych dla nich grach hazardowych. Chcemy by były świadome tego jakie zagrożenia związane są z hazardem i nie dały się namówić na korzystanie z nielegalnych gier" - mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk.

Cel akcji i jej odbiorcy

Zajęcia prowadzone przez trenerów KAS mają przede wszystkim ostrzec młodzież przed niebezpieczeństwem jakie wiąże się z udziałem w nielegalnych grach hazardowych. Chcemy również zwrócić uwagę na problemy, które wynikają z nadmiernego korzystania przez dzieci i młodzież z gier komputerowych, takie jak uzależnienie czy wyizolowanie społeczne. Naszym celem jest też uświadomienie, że rozpowszechnianie gier online z elementami hazardu i typowych gier hazardowych wiąże się z ryzykiem uzależnienia od hazardu.

Akcja skierowana jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jej odbiorcami są także rodzice i nauczyciele. Hazard jest szczególnie niebezpieczny dla młodych

Nieświadomi zagrożenia młodzi ludzie traktują hazard w sieci jako niewinną formę rozrywki. Dlatego tematyka akcji uwzględnia również problem wykorzystywania Internetu przez podmioty organizujące nielegalne gry hazardowe.

Organizatorzy nielegalnych kasyn w Internecie często oferują nowym graczom możliwość grania za darmo, aby ich zachęcić, a w konsekwencji uzależnić od gry za pieniądze. Popularnym zjawiskiem jest również oferowanie nagród w postaci wirtualnych żetonów, którymi gracze mogą posługiwać się podczas kolejnych gier. Witryny internetowe oferują różnego rodzaju nielegalne gry, w tym ruletkę i pokera, a kolorowa grafika z realistycznym dźwiękiem i obrazem może być bardzo atrakcyjna dla osób młodych.

Nie bez znaczenia pozostają też emocje gracza związane z rywalizacją. To wszystko sprawia, że hazard online, nawet bez pieniędzy, może być przez młodzież postrzegany jako wciągający i ekscytujący. Jednocześnie osoby niepełnoletnie są bardziej podatne na negatywne zjawiska płynące z Internetu, w tym uzależnienie od hazardu. Uzależnienie takie jest chorobą, której skutki dotykają nie tylko graczy, ale także ich rodziny i najbliższych. Działania informacyjne KAS

W ramach poprzednich edycji akcji w całej Polsce przeprowadziliśmy w szkołach ponad 4,8 tys. spotkań, w których uczestniczyło prawie 192 tys. osób (uczniów szkół podstawowych i branżowych). Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem placówek oświatowych, a uczestnicy spotkań wysoko oceniali zarówno samą inicjatywę, jak i poziom prowadzonych zajęć.

Kampanię KAS objął honorowym patronatem Minister Edukacji i Nauki, podkreślając, że jej założenia wpisują się w działania MEiN w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz wzmocnienia profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Gdzie zgłaszać chęć udziału w akcji "HAZARD? Nie daj się wciągnąć"

Izby administracji skarbowej (IAS) organizują spotkania w szkołach na terenie swoich województw. Szkoły, które są zainteresowane współpracą i organizacją spotkań z przedstawicielami KAS prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres koordynatora ze swojego województwa. Adresy e-mail koordynatorów dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/kas/zglos-szkole

Więcej informacji na stronie www.niedlahazardu.gov.pl

Hazard niemal we wszystkich państwach na świecie podlega - bardziej lub mniej restrykcyjnej - regulacji prawnej. Regulacja prawna hazardu jest dokonywana z uwagi na względy społeczne, w tym realne zagrożenie uzależnienia od hazardu. Również w Polsce urządzanie i prowadzenie gier hazardowych jest regulowane i nadzorowane przez państwo. Podstawowym aktem prawa, normującym ten obszar, jest ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w ww. ustawie, która wprowadziła szereg warunków i ograniczeń dotyczących tej działalności. Zgodnie z tymi przepisami, wstęp do ośrodków gier oraz do punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, dozwolony jest dla osób, które ukończyły 18 lat, a w grach hazardowych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.

