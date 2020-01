KAS i CBŚP zatrzymały 4 osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej

KAS i CBŚP zatrzymały 4 osoby podejrzane o udział w zbrojnej grupie przestępczej działającej w pow. mławskim w woj. mazowieckim, która wprowadzała na rynek narkotyki oraz nielegalne wyroby akcyzowe - poinformowała PAP w środę Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji.

"Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania oraz miejsca użytkowane przez podejrzanych. Zabezpieczyli m.in. dwie sztuki broni palnej, w tym pistolet maszynowy, broń krótką z tłumikiem oraz amunicję. Przechwycono dużą ilość narkotyków, głównie amfetaminę, a także marihuanę i haszysz" - podały służby. Łącznie było to blisko 25 kg narkotyków, w tym 21 kg amfetaminy, a także ok. 15 litrów środków chemicznych, najprawdopodobniej służących do produkcji narkotyków syntetycznych. Funkcjonariusze wykryli również 1,2 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

"Przybliżona wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków wynosi ponad pół mln zł. Gdyby wykryte papierosy trafiły na rynek, wartość uszczupleń podatkowych mogłaby wynieść ponad 1,3 mln zł. Na poczet ewentualnych kar zabezpieczono mienie podejrzanych warte blisko 130 tys. zł, w tym 27 tys. zł w gotówce" - zaznaczono.

Śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa w Płocku. Podejrzani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz przestępstw karnoskarbowych. Dodatkowo trzem podejrzanym przedstawiono zarzuty posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia, a także posiadania znacznych ilości narkotyków. Wszyscy zatrzymani decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Za te czyny grozi im kara od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.