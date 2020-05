KAS: kolejne ok. 19,8 tys. litrów alkoholu od fiskusa m.in. dla szpitali

W ostatnim czasie ok. 19,8 tys. litrów alkoholu trafiło m.in. do szpitali i jednostek medycznych - informuje w czwartkowym komunikacie KAS. Alkohol, który pochodzi z przestępstw, zostanie wykorzystany do produkcji preparatów do dezynfekcji, niezbędnych do walki z koronawirusem.

Zgodnie z komunikatem ponad 2,1 tys. litrów alkoholu przekazała podlaska Krajowa Administracja Skarbowa sanepidowi oraz Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Z kolei pomorska KAS we współpracy ze Strażą Graniczną przekazała 970 litrów alkoholu etylowego Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gdańsku, a 3,1 tys. litrów otrzymały pomorskie szpitale.

Natomiast 5,5 tys. litrów alkoholu od wielkopolskiej KAS otrzymały: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory w Poznaniu, Zakład Opieki Zdrowotnej MEDPHARMA ze Starogardu Gdańskiego, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny z ul. Polnej w Poznaniu, Centrum Medyczne HCP - Szpital im. Św. Jana Pawła II w Poznaniu, SP ZOZ w Obornikach, Urząd Miasta w Książu Wlkp., Urząd Miasta w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Poinformowano, że prawie 2 tys. litrów spirytusu warmińsko-mazurska KAS przekazała Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, a także Starostwu Powiatowemu w Olsztynie, skąd środki do dezynfekcji trafią do domów pomocy społecznej i placówek oświatowych na terenie powiatu olsztyńskiego.

105 litrów alkoholu zarekwirowanego przez dolnośląską KAS trafiło do Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu.

Kujawsko-pomorska KAS przekazała Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 200 litrów alkoholu pochodzącego z przestępstwa, a 500 do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu oraz do Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Dodano, że 5,3 tys. litrami od lubelskiej KAS podzieliły się: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej w Lublinie, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i Tomaszowie Lubelskim, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

"Alkohol jest wykorzystywany do przygotowywania preparatów do dezynfekcji m.in. rąk, odzieży, miejsc użyteczności publicznej, przedmiotów, powierzchni, środków transportu wymagających odkażania. Został zatrzymany podczas prób przemytu oraz podczas działań kontrolnych prowadzonych na terenie kraju, m.in. na bazarach, prywatnych posesjach" - poinformowała KAS.