KAS: od 1 grudnia otwarte szlabany na państwowych płatnych odcinkach A2 i A4 (aktualizacja)

Od środy otwieramy szlabany na państwowych płatnych odcinkach A2 i A4. Kierowcy pojazdów lekkich będą płacić za przejazd za pomocą aplikacji e-TOLL lub e-biletu autostradowego - poinformowała w poniedziałek szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Od 1 grudnia manualny system poboru opłat zostanie wyłączony, a państwowe odcinki autostrad A2 i A4 zostaną objęte systemem e-TOLL. Kierowcy za przejazd autostradą zapłacą: e-biletem autostradowym, który będą mogli zakupić w nowej aplikacji e-TOLL PL Bilet, w aplikacjach partnerów systemu e-TOLL i w sieci dystrybucji stacjonarnej partnerów lub za pomocą aplikacji e-TOLL PL albo urządzeń pokładowych OBU/ZSL przekazujących dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL.

Podczas konferencji szefowa KAS przekazała, że w działającym od 24 czerwca br. systemie e-TOLL do tej pory zarejestrowano ponad 1,2 mln pojazdów.

"Od środy otwieramy szlabany na państwowych odcinkach płatnych autostrad. Przejazd aut osobowych, motocykli na A2 Konin-Stryków i A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica będzie się odbywał bez konieczności zatrzymywania się przed szlabanami. To jest tzw. tryb free flow" - wskazała Magdalena Rzeczkowska.

Doprecyzowała, że kierowcy pojazdów lekkich będą płacić za przejazd przy wykorzystaniu nowych metod płatności: e-biletu autostradowego, który można kupić z wyprzedzeniem, lub aplikacji e-TOLL PL. Rzeczkowska dodała, że kierowcy, którzy nie korzystają z rozwiązań cyfrowych, będą mogli kupić bilet autostradowy w formie papierowej w wybranych punktach. Od 1 grudnia będzie to ponad 100 stacji PKN Orlen, a od 9 września także ponad 20 stacji Lotos. Ich lista będzie dostępna na stronie etoll.gov.pl.

Dyrektor departamentu poboru opłat drogowych w MF Tomasz Pawelski podkreślił, że zmiany dotyczą wyłącznie dwóch odcinków autostrad zarządzanych przez GDDKiA: A2 Konin-Stryków i A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica. "Na pozostałych odcinkach autostrad koncesyjnych, czyli A1, A2 i A4 nie wprowadzamy żadnych zmian w tym zakresie" - powiedział. Dodał, że obecnie prowadzone są rozmowy z koncesjonariuszami. "Proponujemy możliwość objęcia w systemie e-TOLL także odcinków autostrad koncesyjnych, czyli A1, A2 i A4, które nie podlegają GDDKiA. Rozmowy są mocno zaawansowane" - przekazał Pawelski.

Jak mówił, korzyści z wyłączenia manualnego systemu poboru opłat to przede wszystkim brak zatorów w miejscach poboru, zwłaszcza w wakacje i weekendy, a co za tym idzie - oszczędność czasu i poprawa komfortu jazdy. Ponadto administracja skarbowa nie będzie ponosić kosztów utrzymania manualnego systemu poboru opłat.

E-bilet autostradowy będzie można nabyć z 60-dniowym wyprzedzeniem. Okres jego ważności to 48h od zadeklarowanej daty i godziny rozpoczęcia podróży. W przypadku zmiany planów bilet będzie można zwrócić przed zadeklarowaną godziną rozpoczęcia podróży. Dostępne będą dwie formy e-biletu autostradowego: elektroniczna oraz papierowa. W przypadku obu form wymagane będzie podanie minimalnego zakresu danych do naliczenia opłaty za przejazd autostradą (nr rejestracyjny pojazdu, data i godzina rozpoczęcia przejazdu autostradą oraz szczegóły planowanej do pokonania trasy).

Zakup e-biletu autostradowego będzie możliwy w nowej rządowej aplikacji e-TOLL PL Bilet oraz w aplikacjach udostępnionych przez przedsiębiorców, z którymi KAS zawarł umowy partnerskie, lub w punktach stacjonarnych na wybranych stacjach PKN Orlen i Lotos.

Z kolei opłata za przejazd w aplikacji e-TOLL PL będzie naliczana na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu, które są transmitowane do systemu e-TOLL. W przypadku awarii urządzenia przekazującego dane będzie można zadeklarować w internetowym koncie klienta. W sytuacjach wyjątkowych, np. gdy pojazd uczestniczy w akcji ratowniczej, opłatę można wnieść trzy dni po zakończeniu przejazdu.

W związku ze zmianą systemu poboru opłat, od 1 grudnia br. na Placach Poboru Opłat (PPO) na autostradach A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica będzie obowiązywała nowa organizacja ruchu. Na PPO Stryków i PPO Żdżary kierowcy będą korzystać z trzech skrajnych, prawych pasów wjazdowych i wyjazdowych. Na PPO Żernica i PPO Karwiany kierowcy będą korzystać z czterech skrajnych, prawych pasów wjazdowych i wyjazdowych.

Jak podaje resort finansów, do sprawdzania prawidłowości wnoszenia opłat służą urządzenia kontrolne zainstalowane w miejscach wjazdu i wyjazdu z autostrad oraz w pojazdach wykorzystywanych do kontroli poboru opłat drogowych. Za jazdę po państwowych odcinkach A2 i A4 bez wniesienia opłaty za przejazd nakładana jest opłata dodatkowa w wysokości 500 zł z terminem płatności 14 dni. Jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania, jej wysokość jest obniżona do 400 zł. Opłata dodatkowa nie będzie pobierana, jeśli w ciągu trzech dni od zakończenia przejazdu opłata zostanie wniesiona poprzez zakup e-biletu autostradowego.

Kontrola wnoszenia opłat na autostradach może być realizowana przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, policji oraz inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli braku ważnego e-biletu autostradowego lub urządzenia GPS przekazującego dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL (aplikacji e-TOLL PL, OBU/ZSL) na kierującego pojazdem zostanie nałożona kara grzywny w drodze mandatu karnego. Mandatem karnym zagrożone jest również działanie kierowcy mające na celu uniemożliwienie właściwego odczytu tablic rejestracyjnych pojazdu (zakrywanie, ozdabianie, dodawanie dodatkowych znaków itp.).

