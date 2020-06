KAS odwołała się w sporze z Metropolią ws. opodatkowania składek gmin

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odwołał się od korzystnego dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ws. opodatkowania VAT tzw. składek zmiennych gmin – podała w poniedziałek GZM. Sprawa trafi do NSA.

Zgodnie z interpretacją Krajowej Administracji Skarbowej Metropolia od ub. roku płaci podatek VAT od tzw. składek zmiennych gmin - np. na finansowanie komunikacji publicznej.

KAS oceniła, że realizacja zadań przekazanych Metropolii przez gminy jest wykonywaną przez nią usługą (podobne interpretacje dostało też kilka związków komunalnych) i nakazała zapłatę 8-procentowego podatku.

Władze Metropolii nie zgodziły się z taką interpretacją KAS i skierowały sprawę do sądu. Rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach odbyła się 4 lutego br. WSA podzielił interpretację przepisów przedstawioną przez samorządowców.

Jak poinformował podczas poniedziałkowej sesji zgromadzenia Metropolii przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odwołał się od wyroku gliwickiego WSA. "W związku z tym przedłużyliśmy umowę z firmą Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy do reprezentowania GZM w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym" - wskazał.

GZM argumentuje w sporze, że jest organem władzy publicznej i w związku z tym w zakresie organizacji transportu publicznego wykonuje przekazane jej zadanie, a nie usługę. Składką pokrywane są przy tym tylko koszty zadania, zgodnie z ustawą o samorządzie.

Podatek do zapłaty wynikający z interpretacji KAS wynosi 8 proc. od kwoty, którą wpłacają gminy. Ponieważ łączna kwota składek w ub. roku wyniosła ok. 500 mln zł, GZM w ub. roku miała do zapłaty ok. 40 mln zł. W tym roku łączną część zmienną składki gmin na finansowanie komunikacji zaplanowano pierwotnie na 523,3 mln zł.

Dotąd Metropolia płaci podatek z trafiającego do budżetu GZM udziału w podatku PIT. Jej przedstawiciele akcentują, że w razie przegranej w sporze z KAS konieczne byłoby doliczenie wartości podatku do gminnych składek lub zmniejszenie nakładów na komunikację.

Przed rozpoczęciem organizacji komunikacji miejskiej przez GZM składki zmienne, którymi gminy finansowały organizację komunikacji przez jednego z poprzedników Metropolii - Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - nie były obciążone podatkiem VAT.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Jednym z jej ustawowych zadań jest transport publiczny. Od początku ub. roku GZM przejęła organizację komunikacji miejskiej na swoim terenie.