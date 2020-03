KAS: pochodzący z przestępstwa spirytus przekazano szpitalom i straży pożarnej

Pochodzący z przestępstwa spirytus, który był przeznaczony do zniszczenia, zostanie wykorzystany do przygotowania preparatów dezynfekujących; trafił do olsztyńskich szpitali i straży pożarnej - poinformowała w piątek PAP rzeczniczka prasowa KAS Anita Wielanek.

Jak podała Wielanek, Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie przekazała dwóm olsztyńskim szpitalom - Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu i Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu w Olsztynie - 1,5 tys. litrów spirytusu. Spirytus pochodził z przestępstwa i był przeznaczony do zniszczenia.

"Było to możliwe dzięki szybkim działaniom KAS i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, które umożliwiły wykorzystanie przeznaczonego do zniszczenia spirytusu do przygotowania preparatu dezynfekującego" - wyjaśniła rzeczniczka.

Dodała, że to kolejna partia spirytusu przekazana przez KAS. Kilka dni wcześniej 1000 litrów otrzymała Państwowa Straż Pożarna w Olsztynie.

"W najbliższym czasie kolejną dużą ilość spirytusu przekażemy do szpitala w Elblągu" - zapowiedziała.