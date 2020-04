KAS: podatnicy z mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego dostali ok. 1,3 mld zł zwrotu

Podatnicy z województwa mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego dostali już ok. 1,3 mld zł zwrotu nadpłaconego podatku PIT - poinformowała w czwartek Krajowa Administracja Skarbowa.

"Ponad 350 tys. mazowieckich podatników otrzymało już zwrot podatku. Kwota zwrotów z PIT to ponad 500 mln zł" - napisała na Twitterze Krajowa Administracja Skarbowa.

Wcześniej poinformowano, że lubuska KAS zwróciła 150 mln zł nadpłaconego podatku, natomiast wielkopolska KAS przekazała podatnikom 621 mln zł.

W przypadku e-PIT-ów urząd skarbowy ma 45 dni na dokonanie zwrotu, czyli o połowę krócej, niż w przypadku zeznań składanych w tradycyjnej, papierowej formie.

Pod koniec marca Ministerstwo Finansów poinformowało, że tym roku deklaracje PIT można składać do końca maja. Resort zapewnił, że dla ponad 21 mln osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38, propozycja rozliczenia jest przygotowana w usłudze Twój e-PIT.

Jak podaje MF, dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe. Jeżeli podatnik nie wykaże żadnej aktywności rozliczenie to zostanie zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób.

Ministerstwo tłumaczy, że gdyby okazało się, iż przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu.