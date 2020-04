KAS: ponad 16,3 tys. litrów alkoholu przekazanych placówkom medycznym i sanepidowi

Śląska, łódzka, lubelska, podlaska, opolska KAS przekazały ponad 16,3 tys. litrów alkoholu m.in. placówkom medycznym i sanepidowi - poinformowała w czwartek Krajowa Administracja Skarbowa. Ma on być wykorzystany do przygotowania preparatów do dezynfekcji.

Jak podano w komunikacie, alkohol, który KAS przekazuje jednostkom medycznym i sanitarnym był zatrzymany podczas działań kontrolnych prowadzonych na terenie kraju.

"Jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w całym kraju reagują na zapotrzebowanie szpitali, sanepidu, straży pożarnej na środki dezynfekcyjne, niezbędne do walki z koronawirusem" - podkreślono. Śląska, łódzka, lubelska, podlaska, opolska KAS, jak zaznaczono, przekazały na przełomie marca i kwietnia ponad 16,3 tys. litrów alkoholu m.in. placówkom medycznym i sanepidowi.

Jak wyszczególniono, 9 tys. 932 litry alkoholu przekazała Śląska KAS Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, a łódzka KAS - 400 litrów spirytusu Szpitalowi MSWiA w Łodzi oraz 3 tys. litrów - Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi. "Kolejne placówki to Szpital Wojewódzki im Jana Pawła II w Bełchatowie oraz Szpital w Radomsku, gdzie przekazaliśmy odpowiednio 100 i 500 litrów spirytusu" - czytamy.

Z kolei lubelska KAS przekazała 1 tys. 34 litry alkoholu pochodzącego z przemytu. 500 litrów, jak dodano, otrzymał Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie; 200 litrów - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, a 334 litry - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

"210 litrów przekazała podlaska KAS Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, a kolejne 58 litrów trafiło do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach" - wskazano.

Opolska KAS przekazała też sanepidowi 92 litry alkoholu etylowego pochodzącego z przestępstwa.

Na potrzeby dezynfekcji KAS przekazała dotąd 30 tys. litrów spirytusu.