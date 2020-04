KAS: prawie 7,1 tys. litrów zarekwirowanego alkoholu przekazano na walkę z epidemią

Prawie 7,1 tys. litrów zarekwirowanego alkoholu w ostatnim czasie trafiło m.in. do szpitali i jednostek medycznych, sanepidu, straży pożarnej, policji i wojska - poinformowała w piątkowym komunikacie Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

"Jednostki Krajowej Administracji Skarbowej przekazują zarekwirowany spirytus na produkcję środków niezbędnych do walki z koronawirusem. Blisko 7,1 tys. litrów alkoholu w ostatnim czasie trafiło m.in. do szpitali i jednostek medycznych, sanepidu, straży pożarnej, policji i wojska" - czytamy w informacji KAS.

Dodano, że 2 tys. litrów środka dezynfekującego wyprodukowali zachodniopomorscy funkcjonariusze KAS i Państwowej Straży Pożarnej - będzie on wykorzystywany przez obie służby do dezynfekcji.

Jak wyjaśniono, alkohol, który miał służyć do popełnienia przestępstw, jest wykorzystywany do przygotowania preparatów do dezynfekcji.

Zgodnie z informacją, pomorska KAS przekazała blisko 3200 litrów alkoholu etylowego do szpitala im. Jadwigi Obodzińskiej-Król w Malborku, do Szpitali Tczewskich, Powiatowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Alkohol będzie przeznaczony do celów dezynfekcyjnych.

Ponad 1400 litrów spirytusu na walkę z pandemią przekazała Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie podkarpacka KAS. Zostanie on wykorzystany do dezynfekcji budynków, pomieszczeń i środków transportu.

Ponad 1150 litrów alkoholu pochodzącego z przemytu przekazała lubelska KAS Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Jana z Dukli w Lublinie, Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, a także Wydziałowi Żandarmerii Wojskowej i Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Alkohol posłuży do przygotowania środków dezynfekcyjnych. Dotychczas lubelska KAS przekazała w sumie 2,2 tys. litrów alkoholu siedmiu różnym instytucjom w województwie lubelskim.

Natomiast kujawsko-pomorska KAS przekazała 300 litrów alkoholu do dezynfekcji Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką oraz Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii. Spirytus posłuży do przygotowania środków dezynfekujących, odkażania rąk, odzieży i infrastruktury w placówkach medycznych.

Z kolei warmińsko-mazurska KAS przekazała 400 litrów zarekwirowanego spirytusu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie. Spirytus zostanie wykorzystany do przygotowania środków odkażających. W ciągu niespełna miesiąca placówki medyczne i sanitarne, policja i straż pożarna otrzymały od olsztyńskiej KAS prawie 15 tys. litrów spirytusu.

320 litrów zatrzymanego alkoholu z podlaskiej KAS trafiło do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku na walkę z koronawirusem. Spirytus zostanie wykorzystany do zabiegów dezynfekcyjnych koniecznych w profilaktyce przeciwko koronawirusowi. Podlaska KAS przekazała na potrzeby podlaskich instytucji 852 litry alkoholu.

Zgodnie z komunikatem 317 litrów spirytusu świętokrzyska KAS przekazała Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Alkohol zostanie wykorzystany do zabiegów dezynfekcyjnych koniecznych w profilaktyce przeciwko koronawirusowi.

2000 litrów środka dezynfekującego wyprodukowali zachodniopomorscy funkcjonariusze KAS i Państwowej Straży Pożarnej. Przygotowane środki posłużą obu służbom do dezynfekcji rąk i powierzchni podczas realizowanych zadań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19.