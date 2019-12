KAS przerwała nielegalny obrót paliwem, na którym państwo straciło ok. 18 mln zł

Funkcjonariusze KAS zatrzymali jednego z prezesów spółki, która wprowadzała do obrotu paliwa deklarowane jako preparat antykorozyjny. Uszczuplenia wpływów do budżetu wyniosły ok. 18 mln zł - poinformowała w środę PAP Krajowa Administracja Skarbowa.

Funkcjonariusze KAS z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie zatrzymali jednego z prezesów spółki produkującej paliwa.

Śledztwo było prowadzone od lutego 2017 r., dotyczyło całego okresu działalności jednego ze składów podatkowych, który funkcjonował w województwie warmińsko-mazurskim. Zgodnie z ustaleniami służby, spółka produkowała wyroby akcyzowe - olej smarowy oraz preparat antykorozyjny - które były przedmiotem dostaw wewnątrzwspólnotowych.

"Aby uniknąć płacenia akcyzy wprowadzano do obrotu paliwa deklarowane jako preparat antykorozyjny. Podczas śledztwa zakwestionowano również rzetelność dostaw wewnątrzwspólnotowych, które skutkowały powstaniem obowiązku podatkowego w VAT. Uszczuplenia wpływów do budżetu państwa, powstałe w związku z tym działaniem, wyniosły blisko 18 mln zł" - podała KAS.

Wobec zatrzymanego zastosowano środek zapobiegawczy - tymczasowe aresztowanie.