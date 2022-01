KAS: przewodnik i pies najbardziej skutecznym narzędziem kontroli na granicy

Na przejściu granicznym w Terespolu funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej najczęściej ujawniają nielegalnie przewożone papierosy. W ich wskazaniu najlepszy jest służbowy pies. Nos psi nie ma w tej chwili zastępcy – powiedział podinspektor Roman Chomiczewski, kierownik Oddziału Celnego Drogowego w Terespolu.

Drogowe Przejście Graniczne w Terespolu jest jednym z siedmiu przejść drogowych na granicy Polski i Białorusi. Obsługuje ruch osobowy i do użytku zostało oddane w 1972 roku.

"Znajdujemy się w strefie odpraw celnych na kierunku wjazdowym do Polski. Tutaj na pasach odpraw funkcjonariusze służby celno-skarbowej wykonują czynności wstępne, czyli przyjmują zgłoszenia celne i przeprowadzają oględziny pojazdów" - powiedział dziennikarce PAP podinspektor Roman Chomiczewski.

Na przejściu w Terespolu odprawiane są też autobusy. "W ciągu 12-godzinnej zmiany odprawiamy obecnie około 25 autobusów na kierunku wjazdowym do Polski i analogicznie na kierunku wyjazdowym z kraju" - wyjaśnił i dodał, że "maxymalnie funkcjonariusze mogą odprawić na obu kierunkach wjazdowym i wyjazdowym 1700 pojazdów".

Funkcjonariusz celno-skarbowy podczas kontroli sprawdza, czy w danym pojeździe występują niezgłoszone do odprawy towary lub przesłanki wskazujące na możliwość przemytu.

"W Terespolu na kierunku wjazdowym do Polski mamy osiem pasów odpraw i przed pandemią odprawialiśmy na wszystkich stanowiskach. W związku z pandemią obserwujemy znaczny spadek natężenia ruchu. Wcześniej odprawialiśmy około 850 pojazdów w ciągu jednej 12-godzinnej zmiany na kierunku wjazdowym, a obecnie jest to około 200 pojazdów" - powiedział Chomiczewski.

Pierwszym etapem odprawy celnej jest kontrola na pasach odpraw i w sytuacji, gdy funkcjonariusz służby celno-skarbowej nie ma przesłanek wskazujących na możliwość przemytu towaru, pojazd jest odprawiany do Polski. "Te przesłanki to na przykład powtarzające się przemyty z wykorzystaniem danego pojazdu, to także tak zwany celniczy nos, czyli doświadczenie funkcjonariusza pozwalające określić, że podróżny ma coś na sumieniu. Ale to też wskazanie konkretnego pojazdu przez psa służbowego szkolonego do wykrywania wyrobów tytoniowych i innych" - wyjaśnił.

W takich przypadkach pojazdy są kierowane do kontroli szczegółowej lub do kontroli RTG, czyli do prześwietlenia pojazdu za pomocą wielkogabarytowego skanera.

Z pasów odpraw przechodzimy do hali, w której odbywa się szczegółowa kontrola pojazdu.

"Pracuje tu dwuosobowy zespół kontrolny. Jak Pani widzi, jeden z funkcjonariuszy do kontroli wykorzystuje urządzenie, którym skanuje pojazd. Taka kontrola może trwać od 15 minut do nawet kilku godzin" - powiedział.

"Jeżeli stwierdzimy jakieś przeróbki lub ukryte towary, to dokonujemy coraz bardziej dogłębnej kontroli. Wtedy towary są zatrzymane, a w stosunku do podróżnych prowadzone jest postępowanie mandatowe lub karno skarbowe" - dodał.

W Oddziale Celnym w Terespolu służbę pełni pies Mezo wraz ze swym opiekunem. "Mezo ma siedem lat i jest psem od wykrywania tytoniu. Jest to skuteczny pies, bardzo solidny i ma sporo sukcesów na swoim koncie. Raz do roku jeździmy na szkolenie dwutygodniowe, ale i tak pies codziennie jest w zapachu, wie, czego szuka" - powiedział przewodnik psa. Według Chomiczewskiego zespół przewodnik i pies jest najbardziej skutecznym narzędziem kontrolnym. "Nos psi nie ma w tej chwili zastępcy, jest niezawodny" - podkreśla.

W województwie lubelskim KAS ma kilkadziesiąt psów służbowych. Pracują one nie tylko na granicy, ale wraz ze swymi przewodnikami prowadzą kontrole na terenie kraju.

Najczęściej zatrzymywane są nielegalne papierosy. Wynika to ze specyfiki granicy i dużych różnic cenowych wyrobów akcyzowych na Białorusi i w krajach Unii Europejskiej. Papierosy ukrywane są w przeróżnych skrytkach konstrukcyjnych pojazdów, w tym między innymi w drzwiach, siedzeniach, dachu, podłużnicach, podszybiach, w przerobionych zbiornikach paliwa, w kołach i in. Niejednokrotnie kontrolowane przez funkcjonariuszy pojazdy są odpowiednio przerobione przez mechaników i przystosowane do przemytu. Poza papierosami funkcjonariusze najczęściej zatrzymywali tu m.in.: okazy zagrożonych wyginięciem roślin i zwierząt (tzw. okazy CITES) lub wykonane z nich wyroby (np. kurtki i torebki ze skóry krokodyla), towary pirackie i podrabiane (odzież, okulary, kosmetyki), lekarstwa i anaboliki, bursztyn, narkotyki, środki ochrony roślin.

Jednym z ciekawszych ujawnień były ludzkie włosy, kiedy w maju minionego roku funkcjonariusze z Oddziału Celnego Drogowego w Terespolu udaremnili przemyt blisko 2,5 kg ludzkich włosów w różnych kolorach. Włosy ukryte były w samochodzie osobowym, którym podróżował Rosjanin, mieszkaniec Moskwy.

W kwietniu 2019 roku w pojeździe należącym do obywatela Rosji funkcjonariusze KAS znaleźli ponad 400 skór zwierząt z rodziny łasicowatych. Na skórach znajdowały się pozostałości tkanki miękkiej i zasuszonej krwi. Dodatkowo, by na zewnątrz nie wydostawał się fetor, skóry owinięte były czarną folią. Towar wycofany został za granicę.

Również w 2019 r. podczas kontroli osobowego volkswagena funkcjonariusze znaleźli w podłodze pojazdu niemal 115 kg nieobrobionego bursztynu. Były to bryły różnej wielkości. Był to największy udaremniony przemyt bursztynu na tym przejściu granicznym.

W 2021 roku w stosunku do podróżnych, którzy nie dokonali zgłoszenia towarów, na przejściu drogowym w Terespolu KAS przeprowadziła 200 postępowań karnych skarbowych i zabezpieczyła 18 tys. zł na poczet grożącej kary grzywny. Ponadto wystawiono 2367 mandatów karnych, na łączną kwotę prawie 894 tys. zł. Na kierunku wjazdowym do Polski funkcjonariusze służby celno-skarbowej w minionym roku łącznie odprawili 82366 samochodów osobowych i 10636 autobusów. Zajęto 23 pojazdy, w których stwierdzono przeróbki konstrukcyjne, w których przekraczający granicę próbowali przemycać niezgłoszone towary.

Na granicy Polski i Białorusi znajduje się 11 przejść granicznych: 7 drogowych, 3 kolejowe i 1 rzeczne. Do drogowych należą przejścia Białowieża-Piererow (piesze i rowerowe przejście graniczne), Bobrowniki-Bierestowica, Kukuryki-Kozłowicze, Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Połowce-Pieszczatka, Sławatycze-Domaczewo, Terespol-Brześć. Przejścia kolejowe to Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brześć. Przejście rzeczne znajduje się w Rudawce.

