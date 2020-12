KAS rozbiła grupę organizującą nielegalny hazard

Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozbiła grupę, która organizowała nielegalne gry hazardowe na automatach. Grupa działała od co najmniej 3 lat i wprowadziła na rynek ok. 100 automatów - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Szefa KAS Anita Wielanek.

Według wstępnych szacunków Skarb Państwa mógł stracić prawie 3 mln zł.

Jak wyjaśniła Wielanek, członkowie grupy urządzali i zabezpieczali nielegalne gry na automatach do gier. Procederem zajmowali się kompleksowo - od organizacji lokali do dostarczania urządzeń do gry i obsługi finansowo-technicznej.

"Funkcjonariusze KAS z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeszukali 7 lokalizacji na terenie woj. wielkopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Zabezpieczyli dokumentację finansową oraz umowy najmu, telefony komórkowe, laptopy i klucze do automatów" - poinformowała rzeczniczka.

Na poczet przyszłych sankcji zabezpieczono gotówkę - ok. 53,7 tys. zł, 1,2 tys. dolarów oraz 395 euro.

Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie.