KAS: trzy osoby zatrzymane wz. z narkotykami i nielegalnym tytoniem

Trzy osoby zatrzymano w związku z wykryciem przez lubuską Krajową Administrację Skarbową i policję ponad tony krajanki tytoniowej i prawie 3,5 kg narkotyków - informuje KAS. Szacunkowa wartość tytoniu to ponad 900 tys. zł, a uszczuplonej akcyzy i VAT ok. 1,3 mln zł.

"KAS i Policja wykryły nielegalny obrót tytoniem. Na terenie posesji, w jednej z podzielonogórskich miejscowości, funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 26 i 37 lat. W pomieszczeniach gospodarczych oraz samochodach znaleźli prawie 1,3 tys. kg krajanki tytoniowej. W jednym z samochodów znaleźli ponad 2 kg amfetaminy oraz 1,4 kg marihuany" - czytamy w piątkowym komunikacie KAS przekazanym PAP.

W mieszkaniu 35-latka zabezpieczono 43 tys. zł, laptopy, telefony komórkowe, karty pamięci oraz dowody świadczące o handlu tytoniem i ukrywaniu środków pochodzących z przestępstwa.

"Wartość szacunkowa zatrzymanego tytoniu to ponad 900 tys. zł. Wartość uszczuplonego podatku akcyzowego to ponad 1 mln zł, a podatku VAT to blisko 300 tys. zł" - dodano.

Zgodnie z komunikatem, dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty pomocnictwa w uchylaniu się od opodatkowania i narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego wysokości ponad 1 mln zł, za co grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

Trzeci zatrzymany usłyszał zarzuty uchylania się od opodatkowania i narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego wysokości ponad 1 mln zł, posiadania znacznych ilości środków odurzających w celu wprowadzanie ich do obrotu - za te przestępstwa oprócz kary grzywny, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności - wyjaśniono.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze.