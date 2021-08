KAS: w systemie e-TOLL można się rejestrować przez operatorów kart flotowych

W nowym systemie poboru opłat drogowych można już rejestrować się za pośrednictwem operatorów kart flotowych - poinformowała w poniedziałek Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Według KAS liczba dopuszczonych do sytemu e-TOLL dostawców urządzeń OBU/ZSL przekroczyła 25 podmiotów. Użytkownicy mają do wyboru ponad 80 typów urządzeń o różnych funkcjonalnościach oferowanych przez dopuszczonych dostawców.

Ponadto do szefa Krajowej Administracji Skarbowej cały czas zgłaszają się kolejni operatorzy, którzy chcą jak najszybciej przetestować swoje urządzenia.

Urządzenia OBU (z ang. On Board Unit) to przenośne przyrządy lokalizacyjne, a ZSL (Zewnętrzne Systemy Lokalizacyjne) to urządzenia montowane w pojazdach na stałe.

Według KAS dostawcy karty flotowych zapewniają pełną rejestrację w systemie e-TOLL dla kont z odroczoną płatnością oraz kont przedpłaconych.

KAS przypomina, że od 24 czerwca tego roku w systemie e-TOLL możliwe jest wnoszenie opłat za przejazd pojazdem ciężkim po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd pojazdów ciężkich i lekkich po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4).

Zakupione przez przewoźników urządzenia OBU/ZSL można odliczyć od podatku. Przepisy wprowadzające ulgę na ich zakup obowiązują od 29 czerwca 2021 r. Można odliczyć od dochodu poniesione w 2021 r. koszty nabycia i ich utrzymania. Maksymalna wysokość ulgi to 500 zł (netto) na każdy pojazd podatnika, który w 2021 r. dokonał przejazdu i zapłacił za niego elektronicznie.

W komunikacie czytamy, że Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa pracują nad wprowadzeniem kolejnych zmian i udogodnień w sposobie rejestracji w Internetowym Koncie Klienta w aplikacji mobilnej e-TOLL PL.

