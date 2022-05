KAS wykryła w Wielkopolsce magazyn z nielegalnym tytoniem; w środku było ponad 17 ton suszu

Ponad 17 ton nielegalnego suszu tytoniowego odkryli funkcjonariusze KAS w magazynie w Wielkopolsce. Gdyby towar trafił do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby ponad 19 mln zł - poinformował w piątek oficer prasowy podlaskiej KAS st. asp. Maciej Czarnecki.

Akcję w gminie Wolsztyn przeprowadzili funkcjonariusze KAS z Białegostoku i Poznania. W skontrolowanej hali magazynowej zabezpieczono 124 kartonowe pudła z suszem tytoniowym. "Towar przywieziono bez wymaganych dokumentów i zgłoszenia w systemie SENT, który służy do monitorowania przewozów tzw. towarów wrażliwych" - poinformował Czarnecki.

Mundurowi znaleźli w hali w sumie ponad 17 ton nielegalnego, rozdrobnionego suszu tytoniowego. Jak szacuje KAS, gdyby trafił on do sprzedaży, budżet państwa straciłby ponad 19 mln zł. Niewykluczone, że tytoń miał służyć do produkcji nielegalnych papierosów, a z takiej ilości przejętego suszu można byłoby wyprodukować co najmniej 17 mln szt. papierosów.

Postępowanie karne skarbowe nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową w Wolsztynie. Śledczy ustalają organizatorów nielegalnego procederu - dodał Czarnecki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl