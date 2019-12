KAS zatrzymała blisko 30 tys. szt. podrobionych zabawek za ok. 1,9 mln zł

Ponad 28 tysięcy sztuk podrobionych zabawek znanych światowych producentów zatrzymali funkcjonariusze lubuskiej KAS. Wartość podrobionych towarów oszacowano na ok. 1,9 mln zł - poinformowała PAP w poniedziałek Krajowa Administracja Skarbowa. Dodano, że towar przewoził kierowca TIR-a z portu w Hamburgu do jednej z warszawskich firm.

Służba poinformowała, że funkcjonariusze KAS z Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. wytypowali TIR-a do kontroli na terenie b. przejścia granicznego w Świecku. Podano, że już wstępna analiza dokumentów przewozowych (m.in. brak daty wystawienia) skłoniła kontrolujących do skierowania TIR-a do szczegółowej kontroli.

"Kierowca ciężarówki, 22-letni mieszkaniec woj. mazowieckiego, oznajmił mundurowym, że kontener pobrany w porcie w Hamburgu przewozi do jednej z warszawskich firm i nie wie, co się w nim znajduje. W jego wnętrzu funkcjonariusze odkryli m.in. kartony z lalkami i figurkami opatrzonymi logotypami znanych producentów - łącznie ok. 28 tys. szt." - zaznaczono w komunikacie KAS.

Dodano, że już wstępne oględziny - sposób wykonania i naniesienia znaków towarowych, pakowanie oraz jakość wykonania - wskazywały, że kontrolujący mogą mieć do czynienia ze zwykłymi podróbkami. Powiadomione kancelarie prawne, reprezentujące właścicieli podrobionych znaków towarowych, potwierdziły podejrzenia o braku autentyczności produktów. Wartość podrabianych towarów, w przypadku ich oryginalnych odpowiedników, oszacowano na ok. 1,9 mln zł.

Podejrzana partia towaru została zatrzymana do dyspozycji Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. "Teraz od właścicieli podrobionych znaków towarowych należy następny krok - mogą np. zdecydować się na wystąpienie na drogę sądową. Najczęściej w takich przypadkach sąd orzeka o obowiązku zniszczenia towaru i dodatkowych karach finansowych dla importerów podróbek" - zaznaczyła KAS.

Ustawa o prawie własności przemysłowej za bezprawne wykorzystywanie znaku towarowego i handel podróbkami przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawiania wolności do 2 lat. W przypadku dużej skali procederu kara może sięgnąć od 6 miesięcy do nawet 5 lat więzienia.