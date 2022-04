KAS zlikwidowała w podbiałostockiej gminie rozlewnię nielegalnego alkoholu

Ponad 750 litrów bimbru zabezpieczyła KAS w rozlewni nielegalnego alkoholu w podbiałostockiej gminie Turośń Kościelna. Zatrzymano trzech mężczyzn, którym grożą wysokie grzywny. Administracja celno-skarbowa przestrzega przed kupowaniem alkoholu z nielegalnych źródeł.

Akcję przeprowadzili funkcjonariusze KAS z Białegostoku. W pomieszczeniu gospodarczym na jednej z prywatnych posesji w gminie Turośń Kościelna (powiat białostocki) odkryli magazyn oraz rozlewnię nielegalnego alkoholu.

"Na miejscu zabezpieczono baniaki i butelki, a w nich łącznie ponad 750 litrów tzw. bimbru o różnej mocy" - poinformował w poniedziałek st. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS. Funkcjonariusze znaleźli tam też różne aromaty spożywcze i syropy wykorzystywane do zabarwiania alkoholu, etykiety oraz szklane i plastikowe butelki do wypełnienia alkoholem i dalszej dystrybucji.

"Próbki zatrzymanego alkoholu trafią do badań w Laboratorium Celnym w Białymstoku, funkcjonariusze KAS ustalają, skąd ten produkt pochodził" - dodał Czarnecki. Obecni na miejscu trzej mężczyźni w wieku 23, 27 i 42 lat usłyszeli zarzuty z kodeksu karnego skarbowego; grożą im wysokie grzywny.

Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega przed kupowaniem i spożywaniem alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł, ponieważ może on być niebezpieczny dla zdrowia konsumentów. "Laboratoria celne niejednokrotnie potwierdzały wykorzystanie alkoholu technicznego służącego m.in. do produkcji płynów do spryskiwaczy i podpałek do grilla jako dodatku do tzw. bimbru oferowanego do sprzedaży na czarnym rynku" - dodał Maciej Czarnecki.

