Kasjerki na odcinku A2 Świecko – Konin z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa

W zwiazku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa kasjerki pracujące na odcinku Autostrady Wielkopolskiej Świecko- Konin zostały wyposażone w żele do mycia rąk. Klienci chcący ograniczyć kontakt z pieniędzmi mogą na bramkach płacić bezstykowo kartą.

Jak zapewniła we wtorek PAP Renata Rychlewska ze spółki Autostrada Eksploatacja, służby autostradowe w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa apelują do podróżujących A2, by pamiętali o zasadach bezpieczeństwa przy płaceniu na bramkach.

"Wszystkie kasjerki pracujące na odcinku Autostrady Wielkopolskiej Świecko-Konin zostały wyposażone w żele do mycia rąk na bazie alkoholu. Żele te znajdują się w każdej budce kasjerskiej. Pracownicy otrzymali też nakaz pracowania przy włączonych kurtynach powietrznych, których celem jest ograniczenie dopływu powietrza z zewnątrz" - powiedziała PAP Rychlewska.

Jak dodała, klientom chcącym ograniczyć płatność gotówką rekomenduje się, by podjeżdżając do budki kasowej poprosili kasjerkę o możliwość dokonania opłaty kartą bezstykowo.

"Prosimy też, by także nasi klienci zadbali o swoje bezpieczeństwo i zaopatrzyli się w żele do mycia rąk. W trosce o klientów podróżujących naszą autostradą nasze służby dbają również, by we wszystkich toaletach w miejscach obsługi podróżnych nie zabrakło mydła" - powiedziała Rychlewska.