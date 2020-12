Katowice: 110 tys. wypożyczeń roweru miejskiego

Ponad 110 tys. wypożyczeń rowerów miejskich odnotowano w tym roku w katowickim systemie rowerów miejskich City by Bike – podał w piątek katowicki samorząd. W całym poprzednim sezonie rowery miejskie wypożyczano w Katowicach 261,8 tys. razy.

Jak przypomniało w piątkowej informacji biuro prasowe katowickiego magistratu, rower miejski w Katowicach zadebiutował w 2015 r. Na początku mieszkańcy mieli do dyspozycji trzy stacje wypożyczeń, w tym roku było ich już ponad 80.

"W tym roku mieliśmy już 83 wypożyczalnie z ponad 660 rowerami, co oznacza, że to największa taka sieć w woj. śląskim. Cieszy także rosnąca liczba użytkowników jednośladów - tylko w tym roku do systemu dołączyło ponad 8 tys. nowych i jest ich łącznie ponad 71 tys." - powiedział cytowany w informacji miasta jego prezydent Marcin Krupa.

"Sytuacja epidemiczna wpłynęła oczywiście na liczbę wypożyczeń i popularność systemu, natomiast zdecydowaliśmy się je uruchomić, aby dać alternatywę dla podróży komunikacją miejską z ograniczeniami. Rowery miejskie są w Katowicach środkami transportu indywidualnego, a w ostatnich latach stały się dla tysięcy osób alternatywą dla transportu publicznego, co w czasie epidemii ma duże znaczenie, w szczególności dla osób codziennie dojeżdżających do pracy" - dodał Krupa.

Na działanie systemu rowerowego w tym roku miasto przeznaczyło ponad 2,3 mln zł. Za tę kwotę operator, firma Nextbike Polska, uruchomił dotychczasowe stacje, zamontował kolejne i był odpowiedzialny za serwis systemu od 1 kwietnia do końca listopada. Wdrożył też dodatkowe procedury związane z dezynfekcją urządzeń.

Katowicki system jest zintegrowany z systemami miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, których operatorem jest ta sama spółka. Oznacza to finansowanie przez GZM wymiany rowerów między systemami w: Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Chorzowie, Tychach i Sosnowcu. Systemy te obejmują łącznie 1,5 tys. jednośladów, dostępnych na ok. 160 stacjach wypożyczeń.

W lipcu br. GZM zamówiła też koncepcję Roweru Metropolitalnego. Chodzi o przygotowanie założeń spójnego systemu roweru miejskiego dla 41 tworzących Metropolię miast i gmin. Dokument ma odpowiadać m.in. na pytania: ile rowerów i jakiego rodzaju, jaki model biznesowy będzie najbardziej korzystny i ile wypożyczalni powinno stworzyć system Roweru Metropolitalnego.

Katowicki samorząd podał też w piątek, że w tym roku w mieście powstało 8,4 km nowych dróg rowerowych - kosztem ponad 8,7 mln zł. Połączono m.in. rondo Huchrackiego z ul. Medyków i dalej w kierunku Centrum Przesiadkowego Ligota, powstała trasa wzdłuż ul. Boya Żeleńskiego i ul. Szarych Szeregów.

Nowe trasy powstały też w ramach dużych inwestycji, jak centra przesiadkowe i baseny. Obecnie realizowane są dwie drogi - wzdłuż Alei Korfantego i ul. Lotnisko. W tym roku miasto zrezygnowało też całkowicie ze stosowania na drogach rowerowych kostki brukowej. Wśród udogodnień pojawiły się kolejne podnóżki na skrzyżowaniach - np. ul. Dobrowolskiego z Aleją Roździeńskiego.