Katowice: Abp Galbas odprawił mszę w intencji uczestników WUF11

Starając się o to, by miasta były jak najlepszymi miejscami do życia należy dbać nie tylko o czyste powietrze, segregację śmieci czy dobrą infrastrukturę, ale o siebie i wzajemne relacje - powiedział arcybiskup koadiutor archidiecezji katowickiej Adrian Galbas.

W niedzielę po południu arcybiskup przewodniczył odprawianej w kościele mariackim mszy w intencji uczestników rozpoczynającego się w Katowicach Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum - WUF11). Uczestnikom Forum życzył mądrości i pokory.

Abp Galbas, który jest przewodniczącym delegacji Stolicy Apostolskiej na Forum (Stolica Apostolska uczestniczy w tym wydarzeniu jako obserwator) wyraził w homilii nadzieję, że uczestnicy WUF11 będą się czuli w Katowicach bardzo dobrze i że kilkudniowe spotkanie będzie łączyło, a ewentualne spory będą rozwiązywane "poprzez rozmowę i spotkanie, nie zaś przez kłótnie i nerwy".

"Cieszę się z tej konferencji. Sam jestem człowiekiem miasta. Całe swoje życie spędziłem w miastach. Czasem były to wielotysięczne aglomeracje jak mój rodzinny Bytom, potem Warszawa, Łódź, Poznań, Lublin, czasem mniejsze jak Ełk. Kocham atmosferę miasta; jego hałas, pęd, szybkie wielobarwne życie. Od kilku miesięcy mieszkam w Katowicach, mieście, które polubiłem od razu. Mieście, które ma serce i duszę. Cieszę się, że to miasto jest gościem międzynarodowej konferencji o miastach" - oświadczył abp Galbas. Gości WUF11 zaprosił do zwiedzania Katowic i świątyń w tym mieście.

W homilii arcybiskup akcentował, że starając się o to, by miasta były jak najlepszymi miejscami do życia należy dbać nie tylko o czyste powietrze, segregację śmieci, dobrą infrastrukturę, jak najniższe bezrobocie, jak najsprawniejszą komunikację i jak najlepsze tereny rekreacyjne.

"To wszystko jest ważne i ułatwia życie. Przede wszystkim jednak chcemy dbać o siebie, o wzajemne relacje, chcemy umieć się szanować i cieszyć wzajemną obecnością w odmienności i niepowtarzalności każdego" - podkreślił.

Nawiązał do adhortacji "Evangelii gaudium" Franciszka, której część papież poświęcił miastu i zadaniom, które Kościół ma do spełnienia w mieście. Jak mówił, papieskie nauczanie można nazwać "ewangelią dla miasta".

Przytaczając tezy nauki Franciszka abp Galbas mówił m.in. o tym, że religijność miasta jest "wieloimienna". Wyraża się ona "w różnych stylach życia, w zwyczajach związanych z poczuciem czasu, terytorium oraz relacji". Jak przekonywał, Kościół powinien docierać do mieszkańców ze Słowem Bożym, a równocześnie być promotorem dialogu i jest wezwany do tego, by "uczyć tego jak się wzajemnie słyszeć, słuchać i wysłuchać, ale także jak mówić z szacunkiem, by niczyjego głosu nie zlekceważyć".

"I po trzecie wreszcie: Kościół musi dostrzegać tych, którzy każdego dnia stawiają sobie nie tylko pytanie o to, jak żyć w mieście, ale jak w nim przeżyć. To ludzie traktowani jak ktoś nieważny, jak pół mieszkańcy i nie-mieszkańcy, więcej nawet: jak ludzki odpad. Jest coś przerażającego w tym, że tak bardzo dbamy o to, by w miastach nie było śmieci, by była czysta woda i czyste powietrze. I to jest oczywiście słuszne, ale jednocześnie nie możemy zamykać oczu na to jak wielu ludzi czuje się w miastach jak ludzie niepotrzebni, jak ktoś bez znaczenia" - podkreślił abp Galbas.

W imieniu Stolicy Apostolskiej życzył uczestnikom WUF11 mądrości i pokory. "Dzięki tym dwom darom możemy razem budować nasze miasta i wspólnie starać się, by były lepsze. Jak najlepsze" - przekonywał.

Hierarcha nawiązał też do sytuacji w Ukrainie i poprosił o modlitwę za ten kraj i jego mieszkańców. "Patrzymy na zrujnowane tamtejsze miasta. Niedawno jeszcze były pełne życia, dziś wyglądają jak trupy, jak szkielety, mroczne i puste. To tak niedaleko stąd. One są dla nas przestrogą. Módlmy się o to, by jak najszybciej skończył się ten koszmar. By ludzie mogli tam odbudować swoje miasta i swoje życie" - powiedział.

