Katowice Airport z nową płytą postojową samolotów

Nową płytę postojową samolotów o powierzchni 6,4 hektara z dziewięcioma stanowiskami dla najpopularniejszych na świecie samolotów średniodystansowych oddano w poniedziałek na lotnisku Katowice. Łączna liczba stanowisk postojowych dla tego typu maszyn wzrosła tam do 46.

Jak przypomniał w poniedziałek Piotr Adamczyk z Katowice Airport, wartość przedsięwzięcia, które rozpoczęło się pod koniec 2019 r., wyniosła 51 mln zł brutto. Wykonawcą była firma Silesia Invest.

Inwestycja połączyła dwie istniejące już wcześniej płyty postojowe: zachodnią (cargo) i wschodnią (przed terminalami pasażerskimi). Obie dotąd dysponowały 37 miejscami dla maszyn wielkości Airbusa A320 lub Boeinga 737, które w branży lotniczej oznaczane są kodem C.

Budowa nowej płyty postojowej była jednocześnie pierwszym etapem przedsięwzięcia związanego z rozbudową bazy obsługi technicznej. Grunty znajdujące się przy nowej płycie są przeznaczone pod dwa nowe hangary techniczne.

Jeden z tych hangarów już powstaje. Będzie on największym tego typu obiektem na lotnisku, jego powierzchnia wyniesie ok. 9,3 tys. m kw. W środku znajdą się dwie zatoki do serwisu samolotów maksymalnej wielkości Airbusa A321neo, który mierzy 44,5 m długości, 11,7 m wysokości i 35,8 m rozpiętości.

Budynek wyposażony będzie także w warsztaty, lakiernie oraz duże zaplecze socjalne i biurowe. Budowa hangaru rozpoczęła się w pierwszym kwartale 2021 r., do użytku ma on zostać oddany w połowie br. Najemcą będzie linia lotnicza Wizz Air.

"Pomimo pandemii koronawirusa, która wywołała największy kryzys w historii branży lotniczej, zrobiliśmy wszystko, żeby nie przerwać kluczowych dla rozwoju Pyrzowic inwestycji. Osiągnęliśmy ten cel" - powiedział prezes zarządzającego lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

"W trakcie pandemii rozbudowaliśmy terminal pasażerski B. Z powodzeniem realizujemy projekt rozbudowy bazy do obsługi technicznej samolotów. Oddane do użytku nowe stanowiska postojowe są ważne z perspektywy rozwoju Katowice Airport. Ułatwią także obsługę frachtowców z pomocą humanitarną dla Ukrainy" - dodał Tomasik.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze przypomina, że od 2007 r. prowadzi rozbudowę pola ruchu naziemnego Katowice Airport, na które składa się droga startowa, drogi kołowania i płyty postojowe. Gdy w 2007 r. spółka rozpoczęła te prace, powierzchnia pola ruchu naziemnego wynosiła 33 ha, po 15 latach jest to już ponad 88 hektarów.

W latach 2007-22 w Pyrzowicach przeprowadzono osiem związanych z tym dużych projektów: pięć dotyczyło budowy nowych płyt postojowych, wybudowano także nową płytę do odladzania, zmodernizowano drogi kołowania i nową drogę startową o długości 3200 metrów z systemem dróg kołowania.

Łączna wartość inwestycji związanych z rozbudową pola ruchu naziemnego w latach 2007-22 wyniosła ok. 470 mln zł brutto, z tego 130 mln zł stanowiło pozyskane przez GTL dofinansowanie z Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. skorzystało z niego rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ze względu na pandemię było ich 1,44 mln, a w 2021 r. - 2,32 mln.

Lotnisko pozostaje krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

