Katowice: Apel Okręgowej Rady Lekarskiej ws. szpitali jednoimiennych

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach zaapelowała w środę do resortu zdrowia o przedstawienie transparentnych zasad przekształcania szpitali jednoimiennych oraz taką reorganizację ich pracy, by oddziały specjalistyczne mogły przynajmniej częściowo normalnie działać i realizować kontrakty z NFZ.

Śląscy lekarze zaapelowali też o podjęcie "realnej współpracy ze środowiskiem medycznym w pracach legislacyjnych dotyczących strategii zwalczania epidemii".

Pod przyjętym w środę wieczorem apelem środowiska lekarskiego w tej sprawie podpisali się prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Tadeusz Urban i sekretarz Rady Krystian Frey.

Autorzy apelu z niepokojem odnieśli się do narastającej liczby zakażonych SARS-CoV-2 w woj. śląskim - do środy rano w regionie potwierdzono ponad 11,4 tys. zakażeń, z których ponad 6 tys. dotyczy górników ze śląskich kopalń.

"Opieka nad zakażonymi, ale również i innymi chorymi musi być priorytetem dla całej ochrony zdrowia. Możliwości zabezpieczenia przed zakażeniem personelu i ich podopiecznych pozwalają jednak na inną organizację pracy tzw. szpitali jednoimiennych. Ofiarami pandemii nie mogą być także niezakażeni wirusem chorzy, pozbawieni opieki specjalistycznej na oddziałach, które mogłyby takiej pomocy im udzielić" - czytamy w apelu.

Oddziały te - zdaniem przedstawicieli śląskiego samorządu lekarskiego - "dziś pozostają opuszczone, bez pacjentów, a nierzadko bez personelu, który czuje się mniej potrzebny".

"Okręgowa Rada Lekarska domaga się podjęcia działań legislacyjnych, które uczynią sytuację pracującego tam personelu przewidywalną. Bez zabezpieczenia kadr funkcjonowanie tych jednostek w trakcie i po epidemii nie będzie możliwe. (…) Rada apeluje o przygotowanie i przedstawienie transparentnych zasad przekształcania szpitali, a także o reorganizację ich pracy tak, aby oddziały specjalistyczne mogły przynajmniej częściowo funkcjonować w normalnym trybie i realizować kontrakty z NFZ" - napisali lekarze do ministra zdrowia.

"Apelujemy o podjęcie wszelkich działań w porozumieniu ze środowiskiem medycznym, które ma nie tylko najlepsze rozeznanie w sytuacji ochrony zdrowia, ale także bezpośrednio doświadcza konsekwencji epidemii i dokonywanych w związku z nią zmian" - podsumowali swój apel przedstawiciele Rady.

Skupiająca blisko 50 osób Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach jest organem samorządu lekarzy, skupionych w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Skład Rady co cztery lata wybiera Okręgowy Zjazd lekarzy.

W ramach walki z epidemią koronawirusa w Polsce powołano łącznie 22 szpitale jednoimienne, które - jak informował we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska - od 1 czerwca stopniowo powracają do normalnego funkcjonowania. Założenie resortu zdrowia jest takie, by utrzymać około 50 proc. łóżek dla pacjentów z COVID-19.

Podczas wtorkowego posiedzenia senackiej komisji zdrowia wiceminister wyliczył, że w szpitalach jednoimiennych na początku ich działalności było zabezpieczonych 7 tys. 656 łóżek, a obecnie liczba ich spadła do 4 tys. 194, czyli o 55 proc. Kraska poruszył też kwestię zabezpieczania szpitali w środki ochrony osobistej i sprzęt medyczny. Przekazano im - jak zaznaczył dalej - m.in. 242 respiratory, 95 kardiomonitorów, pompy infuzyjne, namioty do przeprowadzania pretriażu, czyli kwalifikacji pacjentów oraz zwiększono dostawy tlenu medycznego.

W woj. śląskim szpitale jednoimienne działają w Tychach, Raciborzu i Gliwicach. Obecnie w różnych szpitalach w regionie przebywa 313 osób leczonych z Covid-19. Od początku epidemii 276 zmarło, a 3 tys. 455 wyzdrowiało. Potwierdzono łącznie 11 tys. 455 przypadków koronawirusa - najwięcej w Polsce.