Katowice apelują do rządu m.in. o dofinansowanie wynagrodzeń firm

Prezydent Katowic Marcin Krupa zaapelował do minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak o dofinansowanie wynagrodzeń w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz pomoc przy zakupie sprzętu do pracy zdalnej.

W poniedziałek władze miasta ogłosiły "Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy", przewidujący m.in. zwolnienia z czynszów i opłat dzierżawnych, podatków od nieruchomości, a także doradztwo kryzysowe. Zapowiedziały też szereg działań na rzecz wdrożenia rozwiązań prawno-finansowych przez rząd czy władze regionalne.

W środę kopie wystąpień prezydenta Katowic w tych sprawach udostępniło PAP biuro prasowe katowickiego magistratu. Marcin Krupa wskazał w nich, że niezbędne jest podjęcie działań niwelujących skutki zahamowania rozwoju gospodarki. Dlatego zaproponował minister rozwoju zmiany w dokumentach wpływających na realizację projektów unijnych, w tym w szczegółowych opisach osi priorytetowych programów.

W liście do minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak prezydent Katowic zaapelował m.in. o umożliwienie dokonania refundacji wyposażenia stanowisk pracy w zakładach, które zamierzają przestawić produkcję na związaną ze zwalczaniem koronawirusa i wytwarzaniem produktów medycznych.

Krupa zgłosił też pomysły "zapewnienia nielimitowanych środków w postaci dofinansowania wynagrodzeń małych i średnich przedsiębiorstw w celu zaspokojenia potrzeb tychże podmiotów" oraz "umożliwienia pracodawcom zakupy sprzętu niezbędnego do wykonywania przez pracowników pracy zdalnej".

Prezydent Katowic zaproponował ponadto zniesienie ograniczeń dotyczących osób, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - np. w zakresie płci, statusu na rynku pracy, wieku.

Kolejny postulat to: stworzenie ustawowej możliwości wykorzystania w projektach przez urzędy pracy nowatorskich instrumentów pomocy (poza wymienionymi w ustawie o promocji zatrudnienia), w tym umożliwienie uzyskania wsparcia pomostowego osobom, które otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności, a ze względu na stan epidemii mają trudności z jej utrzymaniem.

Katowicki samorząd zaproponował też odstąpienie od wyciągania konsekwencji z braku realizacji obowiązku zatrudnienia osoby bezrobotnej, jeśli brak zatrudnienia wynika z przyczyn związanych z epidemią, w przypadku form wsparcia, w których konieczne jest zatrudnienie pracownika przez wskazany czas.

Jednocześnie, mając na uwadze prognozowany wzrost bezrobocia, Katowice za zasadne uznały zwiększenie środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na działania aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Prezydent Katowic wskazując, że przy wprowadzaniu zmian konieczna jest współpraca międzyresortowa oraz z instytucjami realizującymi poszczególne programy operacyjne, zwrócił się do minister funduszy i polityki regionalnej o zainicjowanie tych działań i nawiązanie współpracy z odpowiednimi podmiotami.

W innym piśmie, adresowanym do marszałka woj. śląskiego, Marcin Krupa nawiązał do swojej poniedziałkowej zapowiedzi utworzenia funduszu pomocy przedsiębiorcom, który miasto chce zasilić 10 mln zł. W tym kontekście wyraził przekonanie o potrzebie współpracy z kontrolowanym przez samorząd woj. śląskiego Funduszem Górnośląskim, który zajmuje się m.in. udzielaniem kredytów, pożyczek i gwarancji, zwracając się do marszałka o rozważenie możliwości zaangażowania tej instytucji w przedsięwzięcie.