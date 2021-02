Katowice: ArchiDoc zatrudni 120 osób w centrum obsługi wniosków kredytowych dla banków

120 specjalistów, którzy będą przygotowywać dokumenty i przeprowadzać weryfikację kredytową na potrzeby banków, zamierza docelowo zatrudnić w Katowicach spółka ArchiDoc, wyspecjalizowana w usługach zarządzania dokumentami. Wśród klientów firmy są m.in. duże polskie i międzynarodowe banki.

ArchiDoc jest częścią międzynarodowej grupy Oasis. W stolicy Górnego Śląska firma uruchamia w lutym centrum obsługi wniosków kredytowych dla banków, którego siedzibą jest kompleks biurowy Francuska Office Center. Zatrudnieni w nim analitycy finansowi zajmą się m.in. weryfikowaniem danych, na podstawie których banki decydują o udzielaniu kredytów.

"Weryfikacja polega z jednej strony na sprawdzeniu informacji o sytuacji klienta, zebraniu dokumentów, sprawdzeniu ich kompletności, poprawności i aktualności. Z drugiej - na przeprowadzeniu zaawansowanych weryfikacji kredytowych, np. dotyczących poszczególnych umów na zakup nieruchomości, weryfikacji profili kredytobiorców zgodnie z wymaganiami konkretnego banku itp." - wyjaśniają przedstawiciele spółki.

W tego typu procesach banki coraz częściej decydują się na współpracę z zewnętrznymi podmiotami. Jak podała spółka, z usług ArchiDoc w zakresie zarządzania dokumentami i obiegu informacji w wielu obszarach działania korzysta obecnie 9 na 10 największych banków w Polsce, m.in. Alior, Getin Noble, ING, Millenium czy Pekao.

"Polski sektor bankowy jest jednym z najnowocześniejszych na świecie. W jego funkcjonowaniu dużą rolą odgrywają wyspecjalizowane firmy wspierające procesy finansowe. Dzięki temu banki mogą pozostawać dużo bardziej elastyczne niż w przypadku realizacji tych samych procesów całkowicie wewnętrznie" - tłumaczy prezes ArchiDoc Konrad Rochalski, cytowany w środowym komunikacie firmy.

ArchiDoc na potrzeby operacji realizowanych dla swoich klientów zatrudnia obecnie ponad tysiąc osób w ośrodkach w Chorzowie, Warszawie, Sokołowie i Młochowie, a także w uruchomionym w 2019 r. centrum operacyjnym w Łodzi. Firma ma też sieć ponad 50 kancelarii w różnych częściach Polski.

W ostatnim czasie o rozwoju swoich projektów w Katowicach poinformowało kilka firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. M.in. międzynarodowa firma Capgemini, świadcząca usługi informatyczne i finansowo-księgowe, zamierza w tym roku zwiększyć zatrudnienie w swoim katowickim oddziale o 200 osób, które będą pracować w nowym kompleksie biurowym Face2Face Business Campus. Inna spółka - Diebold Nixdorf, wyspecjalizowana w sprzęcie i oprogramowaniu dla sektorów bankowego i handlowego - zapowiedziała zatrudnienie w stolicy Górnego Śląska blisko stu pracowników, co wiąże się z realizacją nowego projektu technologicznego.

W styczniu poinformowano, że firma ING Tech Poland wynajęła prawie 17 tys. m kw. w nowo budowanym katowickim kompleksie biurowym Global Office Park, który stanie się główną siedzibą tej zatrudniającej ponad 1,8 tys. pracowników spółki. W perspektywie jest stworzenie kolejnych ok. 1,5 tys. miejsc pracy.

W grudniu ub. roku oddział w Katowicach otworzyła międzynarodowa firma Infobip, wyspecjalizowana w rozwiązaniach w zakresie komunikacji w chmurze. Docelowo nowe biuro ma dorównywać potencjałem największemu z obecnych centrów inżynieryjnych firmy - w Zagrzebiu. W tym roku planowane jest powiększenie katowickiego zespołu do ok. 40 osób.

W październiku zeszłego roku poinformowano, że międzynarodowa Grupa TMF, świadcząca administracyjne usługi biznesowe dla firm, w ciągu dwóch najbliższych lat zamierza zatrudnić 300 pracowników w nowo tworzonym Europejskim Centrum TMF Group. Dotąd w oddziałach spółki w Warszawie i Katowicach pracowało łącznie blisko 500 osób.

Z ubiegłorocznych danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) wynika, że w 110 firmach świadczących usługi biznesowe w Katowicach i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pracuje obecnie ok. 25,8 tys. osób, z czego połowa to specjaliści IT. Najważniejszą kategorią usług świadczonych w centrach aglomeracji katowickiej są właśnie usługi informatyczne.