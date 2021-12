Katowice: Blisko 519 mln zł na inwestycje w budżecie miasta na 2022 r.

Przeznaczenie 750 mln zł na inwestycje przewiduje uchwalony w piątek przyszłoroczny budżet Katowic. Prognozowane dochody to blisko 2,4 mld zł; planowany deficyt - 312 mln zł. Największa jednostkowa kwota inwestycji trafi na budowę nowego stadionu miejskiego – 81 mln zł.

Po stronie wydatkowej w przyszłorocznym budżecie miasta zapisano 2,822 mld zł, w tym na wydatki majątkowe - 750 mln zł. Wartość wydatków bieżących wyniesie 2,072 mld zł. Prognozowane dochody - bieżące i majątkowe - wyniosą 2,375 mld zł; przychody wynieść mają 359,5 mln zł. Wygospodarowano nadwyżkę operacyjną 7,7 mln zł.

Najważniejsze źródła dochodów w budżecie to: udziały w podatkach PIT i CIT (699,4 mln zł), podatki i opłaty lokalne (492,4 mln zł), subwencja ogólna (410,2 mln zł), dochody jednostek budżetowych (206,5 mln zł). Prognoza dochodów majątkowych to 169 mln zł.

Przewidziano pozyskanie środków z Unii Europejskiej i wkładu krajowego oraz innych środków zagranicznych, w tym na dofinansowanie projektów miękkich 8,7 mln zł i inwestycyjnych 129,7 mln zł, z czego z funduszy strukturalnych 112,6 mln zł zł, z Funduszu Spójności 10 mln zł i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 6,6 mln zł. Założono zabezpieczenie w budżecie środków własnych na wkład do projektów współfinansowanych funduszami unijnymi w wysokości 52 mln zł.

Przed uchwaleniem budżetu i prognozy prezydent Katowic Marcin Krupa mówił, że przygotowanie w tym roku tych dokumentów było szczególnie wymagające -wobec przyjętych między wrześniem a październikiem przez rząd zmian w finansowaniu samorządów. Krupa podkreślił, że konsekwencją jest znaczące ograniczenie dochodów miasta - o ok. 160 mln zł w skali roku - i zmiana metodologii obliczania tych dochodów w przyszłości, co wymusiło weryfikację wydatków i korektę prognozy.

"Zmiany te pozbawiają miasto w dużej mierze realnego wpływu na kształtowanie wysokości osiągniętych dochodów, w konsekwencji ograniczają potencjał miasta do inwestowania, w tym przez ograniczone możliwości zaciągania zobowiązań. Pewną przeciwwagą są dotacje, które przygotowuje strona rządowa, ale to dotacje na konkretne zadania, które nie dają nam swobody, wolnej ręki do zarządzania i realizacji określonych potrzeb w naszym mieście" - mówił Krupa.

"Przy utrzymującej się wysokiej inflacji, szczególności szybkim wzroście cen energii, wzroście płacy minimalnej, jak również konsekwencji gospodarczych i finansowych, podział środków na zadania był wyjątkowo trudny" - zaakcentował prezydent Katowic. "Wyzwaniem w przyszłym roku będzie zachowanie reżimu wydatkowego mając świadomość, że dochody przyjęte w oparciu o analizy i najlepszą wiedzę mogą nie zostać zrealizowane w zaplanowanej wysokości. To chyba pierwsza taka sytuacja w przypadku naszego miasta" - zastrzegł.

W tym roku w Katowicach zaplanowano deficyt budżetowy ok. 447 mln zł, który zostanie sfinansowany przychodami z: kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (71 mln zł), wyemitowanych przez miasto obligacji komunalnych (20 mln zł), pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (8,8 mln zł), niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (40,2 mln zł) oraz wolnymi środkami z nadwyżki z lat ubiegłych (307 mln zł).

Ogółem wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 356,3 mln zł. Miasto w 2022 r. planuje zaciągnąć długi na 121 mln zł. Na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach długów zamierza przeznaczyć 61,2 mln zł. Na "janosikowe" przeznaczy 39,9 mln zł, na dofinansowanie komunikacji publicznej ponad 124 mln zł, a na wniesienie wkładów do spółek - 115 mln zł (w tym 88 mln zł na dokapitalizowanie Katowickiego TBS - pod kątem inwestycji).

Główne zadania inwestycyjne są wpisane do wieloletnich przedsięwzięć w również uchwalonej w piątek wieloletniej prognozie finansowej do 2045 r. Największa ich część dotyczy dróg i miejskiej infrastruktury. W 2022 r. przewidziano m.in. zakończenie przebudowy ul. Dworcowej oraz przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego - w tym roku na ten cel przeznaczono 15,6 mln zł.

10,6 mln zł skierowano na rozpoczęcie budowy skrzyżowania i przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. 3,6 mln zł trafi na rozpoczęcie wykonania połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego. 7,1 mln zł zasili rozbudowę układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego. 6 mln zł skierowano na rozpoczęcie budowy przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. 9 mln zł zaplanowano na rozpoczęcie budowy układu drogowego od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej. 8,4 mln zł trafi na rozpoczęcie budowy układu drogowego od ul. Korczaka do ul. Deszczowej.

14,9 mln zł przeznaczono na infrastrukturę rowerową, a 7,8 mln zł - na nowy System Informacji Miejskiej. 15 mln zł ma kosztować zakup 350 nowych parkomatów z oprogramowaniem - na doposażenie strefy płatnego parkowania.

Na budowę i modernizację obiektów sportowych miasto zamierza przeznaczyć 125,5 mln zł, m.in. kierując w tym roku na budowę nowego stadionu miejskiego 81 mln zł. Poza tym przeznaczy 24,5 mln zł na zakończenie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka; będzie też kończyło ostatni z trzech nowych basenów miejskich - za 16,9 mln zł.

68 mln zł zaplanowano na remonty i inwestycje w miejskich budynkach oświatowych. 13,2 mln zł ma trafić na modernizację miejskiego Szpitala Murcki w dzielnicy o tej nazwie. 3,3 mln zł ma zasilić inwestycje w zmianę systemu ogrzewania w 300 budynkach jednorodzinnych oraz montaż 56 szt. odnawialnych źródeł energii. 8,2 mln zł zarezerwowano w budżecie na budowę pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.

W czwartek przewodnicząca komisji budżetu miasta Krystyna Siejna podała, że planowane zadłużenie na koniec 2022 r. wyniesie 850,2 mln zł (na koniec 2021 , a planowany współczynnik zadłużenia miasta do planowanych dochodów wyniesie na koniec 2022 r. 36 proc.

Budżet i wieloletnią prognozę poparły współpracujące w radzie miasta kluby Forum Samorządowe i Marcin Krupa oraz PiS. Od głosu wstrzymał się m.in. największy, opozycyjny klub Koalicji Obywatelskiej.

Obok przyjęcia kluczowych uchwał finansowych na przyszły rok w piątek katowiccy radni zgodzili się w piątek na wyemitowanie w latach 2022-24 obligacji na łączną kwotę 150 mln zł - celem zabezpieczenia finansowania, w szczególności budowy Stadionu Miejskiego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl