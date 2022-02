Katowice: Budowa węzła w Giszowcu do II poł. 2022 r.

Trwająca od blisko trzech lat budowa węzła dróg nr 81 i 86 w dzielnicy Katowic – Giszowcu ma być ukończona w II poł. 2022 r. – podało w piątek miasto. W listopadzie ub. roku zapowiadano, że inwestycja, która miała być gotowa w 2021 r., będzie zrealizowana do połowy 2022 r.

Droga nr 86 to jedna z kluczowych arterii w regionie, prowadząca od Katowic w stronę Tychów i Bielska-Białej. Trwająca od kwietnia 2019 r. rozbudowa jej węzła z drogą krajową nr 81 w Giszowcu powoduje duże utrudnienia: zamiast co najmniej dwóch pasów w każdą stronę, dostępne są pojedyncze pasy.

Inwestycja składa się z dwóch kluczowych części. Pierwsza to budowa bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych oraz rozbudowa DK86 od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu, która ma usprawnić ponadlokalne skomunikowanie południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz południowo-wschodniej części Katowic z drogami krajowymi i centrum miasta.

Druga część obejmuje rozbudowę istniejącego dziś węzła drogowego DK86 z ulicami 73. Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego ruch lokalny. Nowe, bezkolizyjne połączenia zyskają też piesi i rowerzyści (zlikwidowane zostanie m.in. skrzyżowanie i przejście ze światłami na DK86).

Jak wynika z informacji przekazanej w piątek przez biuro prasowe Urzędu Miasta w Katowicach, od wtorku 15 lutego po raz kolejny zostanie zmieniona organizacja ruchu. Zamknięta będzie część skrzyżowania łączącego ul. Kolistą, Karolinki, 73. Pułku Piechoty oraz zjazd do ulicy Pszczyńskiej. Zmiana będzie tymczasowa, przewidziana jest do połowy kwietnia.

15 lutego zamknięty zostanie jeden z pasów prowadzących ruch ulicą Karolinki na zjazd w kierunku Tychów. Kierowcy samochodów osobowych będą mieli po jednym pasie ruchu w każdym kierunku jazdy, natomiast kierowcy samochodów ciężarowych będą korzystać z objazdu w ul. 73. Pułku Piechoty do tymczasowego ronda, z którego będzie wyjazd w kierunku Tychów.

Warte według pierwotnych zapisów 285,8 mln zł, przy unijnym wsparciu na poziomie ok. 210 mln zł, prace w Giszowcu wykonuje konsorcjum firm NDI i Balzola. Umowa z 2018 r. była już wielokrotnie aneksowana. W listopadzie ub. roku miasto sygnalizowało, że koszt wzrósł do ok. 308 mln zł, przy dotacji z UE 244 mln zł. W piątek podało natomiast, że wysokość unijnego wsparcia to 239,3 mln zł.

Według informacji miasta i wykonawcy z listopada ub. roku zakończenie prac na węźle przewidywane było wówczas w II kw. 2022 r. W piątkowej informacji napisano, że "zakończenie inwestycji przewidziane jest w drugiej połowie tego roku".

Rozbudowa węzła dróg nr 86 i 81 to jedna z dwóch głównych inwestycji drogowych Katowic ostatnich lat. Druga to zakończona już budowa bezkolizyjnego węzła drogi nr 81 z ul. Armii Krajowej, na skraju dzielnicy Piotrowice.

W piątek katowicki magistrat poinformował też, że w sobotę ruszą pozimowe naprawy nawierzchni na pobliskich odcinkach drogi nr 86. Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowice rozpocznie je w sobotę na alei Murckowskiej (DK86) na odcinku pod wiaduktem wzdłuż ul. 1 Maja w kierunku do Tychów. Konieczne będzie zwężenie: w stronę Tychów pod wiaduktem będzie dostępny jeden pas ruchu.

Podobne prace, przy sprzyjających warunkach, będą realizowane na ul. Pszczyńskiej (DK86) na odcinku od przebudowywanego układu drogowego w Giszowcu do Tychów od 14 do 20 lutego. W kolejnym tygodniu, od 21 do 27 lutego podobne prace planowane są na odcinku od Tychów do Giszowca. Roboty te mają być prowadzone przy punktowych zwężeniach.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl