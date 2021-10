Katowice: Budowa węzła w Giszowcu zaawansowana w 75 proc.

Trwająca od dwóch i pół roku budowa nowego węzła dróg krajowych nr 81 i 86 w dzielnicy Katowic – Giszowcu jest już gotowa w 75 proc. – podał w czwartek katowicki magistrat. Inwestycja, która miała być gotowa w tym roku, ma być ukończona do połowy 2022 r.

Droga nr 86 to jedna z kluczowych arterii w regionie, prowadząca od Katowic w stronę Tychów i Bielska-Białej. Trwająca od kwietnia 2019 r. rozbudowa jej węzła z drogą krajową nr 81 w Giszowcu powoduje duże utrudnienia: zamiast co najmniej dwóch pasów w każdą stronę, dostępne są pojedyncze pasy.

Jak wynika z informacji przekazanej w czwartek przez biuro prasowe Urzędu Miasta w Katowicach, przy inwestycji wykonano już 75 proc. wszystkich prac, a w listopadzie kierowcy pojadą już piątą z dziewięciu nowych bezkolizyjnych łącznic.

Inwestycja składa się z dwóch kluczowych części. Pierwsza to budowa bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych oraz rozbudowa DK86 od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu, która ma usprawnić ponadlokalne skomunikowanie południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz południowo-wschodniej części Katowic z drogami krajowymi i centrum miasta.

Druga część obejmuje rozbudowę istniejącego dziś węzła drogowego DK86 z ulicami 73. Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego ruch lokalny. Nowe, bezkolizyjne połączenia zyskają też piesi i rowerzyści (zlikwidowane zostanie m.in. skrzyżowanie i przejście ze światłami na DK86).

"W pierwszym etapie wykonaliśmy dwie nowe jezdnie zachodnie (DK86), które już zostały oddane do ruchu. Obecnie realizujemy budowę obu jezdni wschodnich, z wiaduktami, które znajdują się w ich ciągu" - powiedział cytowany w informacji miasta dyrektor projektu Adam Owsiany. "Droga krajowa nr 81 została już przez nas przebudowana na długości 1100 m w przekroju dwujezdniowym dwupasmowym" - dodał.

Dotąd wykonawca przebudował już kolidujące sieci gazowe o łącznej długości 2,7 km, a także sieci wodociągowe, ciepłownicze oraz linię wysokiego napięcia na odcinku ponad 1 km. Przebudowano też kolidujące sieci kablowe elektroenergetyczne oraz sieci teletechniczne należące do wielu podmiotów.

"Co ciekawe, musieliśmy również przebudować sieci, które należą do kopalni węgla kamiennego Murcki-Staszic: kanał wód dołowych, zapewniający odwodnienie kopalni, kanalizację ogólnospławną, rurociąg wody technologicznej oraz rurociąg sprężonego powietrza" - wyliczył Owsiany.

"Największym wyzwaniem w ramach inwestycji drogowo-mostowej była przebudowa magistrali wodociągowej, która zasila sześć miast aglomeracji górnośląskiej. Zrealizowany odcinek ma średnicę 1,2 metra i długość ponad 1300 metrów" - podał dyrektor projektu.

Aby wybudować zaprojektowane wiadukty, trzeba było wzmocnić podłoże pod podporami. Wykorzystano do tego technologię paneli gruntobetonowych "trench-mix", które wykonano do głębokości 9 m. Zaprojektowano też i wykonano ponad 1000 kolumn z cementogruntu, do głębokości 14 m.

Obecnie powstają m.in. dwa podziemne przejścia dla pieszych, a także docelowe łącznice węzła. Piątą z dziewięciu zaprojektowanych - od strony centrum Katowic i Sosnowca w kierunku Skoczowa i Wisły - kierowcy będą mogli pojechać w listopadzie. Trwa przebudowa skrzyżowania ulic: Kolistej, Karolinki i 73. Pułku Piechoty. W najbliższych tygodniach zaplanowano montaż podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód z kanalizacji deszczowej.

Warte według pierwotnych zapisów 285,8 mln zł, przy unijnym wsparciu na poziomie ok. 210 mln zł, prace w Giszowcu wykonuje konsorcjum firm NDI i Balzola. Umowa z 2018 r. była już wielokrotnie aneksowana - koszt wzrósł do ok. 308 mln zł (przy dotacji z UE 244 mln zł). Według ostatnich informacji miasta i wykonawcy zakończenie prac na węźle przewidywane jest w II kw. 2022 r.

Rozbudowa węzła dróg nr 86 i 81 to jedna z dwóch głównych inwestycji drogowych Katowic ostatnich lat. Druga to zakończona już budowa bezkolizyjnego węzła drogi nr 81 z ul. Armii Krajowej, na skraju dzielnicy Piotrowice.

