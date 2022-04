Katowice: Budowa węzła w Giszowcu zaawansowana w blisko 90 proc.

Trwająca od trzech lat budowa nowego węzła dróg krajowych nr 81 i 86 w dzielnicy Katowic – Giszowcu jest zaawansowana w blisko 90 proc. – podał w piątek katowicki magistrat. Inwestycja, która miała być gotowa w ub. roku, ma być ukończona „za kilka miesięcy”.

Droga nr 86 to jedna z kluczowych arterii w regionie, prowadząca od Katowic w stronę Tychów i Bielska-Białej. Trwająca od kwietnia 2019 r. rozbudowa jej węzła z drogą krajową nr 81 w Giszowcu powoduje duże utrudnienia: zamiast co najmniej dwóch pasów w każdą stronę, częściowo dostępne są tylko pojedyncze pasy.

Inwestycja składa się z dwóch kluczowych części. Pierwsza to budowa bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych oraz rozbudowa DK86 od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu, która ma usprawnić ponadlokalne skomunikowanie południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz południowo-wschodniej części Katowic z drogami krajowymi i centrum miasta.

Druga część obejmuje rozbudowę istniejącego dziś węzła drogowego DK86 z ulicami 73. Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego ruch lokalny. Nowe, bezkolizyjne połączenia mają zyskać też piesi i rowerzyści (zlikwidowane zostanie m.in. skrzyżowanie i przejście ze światłami na DK86).

Jak wynika z informacji przekazanej w piątek przez rzeczniczkę Urzędu Miasta w Katowicach Sandrę Hajduk, od środy 20 kwietnia po raz kolejny zostanie zmieniona organizacja ruchu. Otwarte zostaną zjazdy z ul. Pszczyńskiej zarówno od strony centrum Katowic, jak i od strony Tychów w stronę Ligoty, Ochojca i Brynowa. W sumie do dyspozycji kierowców będzie już 7 z 9 łącznic.

Fragment węzła Kolista (po stronie Giszowca) zostanie czasowo zamknięty w obu kierunkach. Mieszkańcy dzielnicy Giszowiec, chcący dojechać do centrum Katowic, bądź w kierunku Tychów, będą kierowani objazdem poprzez ulice: Szopienicką, Górniczego Dorobku, Gospodarczą do al. Murckowskiej.

Mieszkańcy fragmentu osiedla przy wyłączonym z ruchu odcinku ul. Kolistej, jadący do centrum Katowic, będą kierowani do skrzyżowania ul. Kolistej z ul. 73 Pułku Piechoty, a następnie w stronę nowej łącznicy przy wyjeździe z DK81. Dla pieszych przygotowano przejście łączące ul. Kolistą na wysokości stacji paliw ze skrzyżowaniem z ul. Karolinki i 73 Pułku Piechoty.

Warte według pierwotnych zapisów 285,8 mln zł, przy unijnym wsparciu na poziomie ok. 210 mln zł, prace w Giszowcu wykonuje konsorcjum firm NDI i Balzola. Umowa z 2018 r. była już wielokrotnie aneksowana. W październiku ub. roku miasto sygnalizowało, że koszt wzrósł do ok. 308 mln zł, przy dotacji z UE 244 mln zł. W piątek podało natomiast, że koszt to już 309,8 mln zł, a wysokość unijnego wsparcia to 239,3 mln zł.

Według informacji miasta i wykonawcy z listopada ub. roku zakończenie prac na węźle przewidywane było wówczas w II kw. 2022 r. W październiku ub. roku pisano, że "zakończenie inwestycji przewidziane jest w drugiej połowie 2022 r". W piątek podano, że poziom zaawansowania to "blisko 90 proc." i że "za kilka miesięcy inwestycja będzie w całości gotowa".

Rozbudowa węzła dróg nr 86 i 81 to jedna z dwóch głównych inwestycji drogowych Katowic ostatnich lat. Druga to zakończona już budowa bezkolizyjnego węzła drogi nr 81 z ul. Armii Krajowej, na skraju dzielnicy Piotrowice.

