Katowice: Co trzeci najemca na Nowym Nikiszowcu korzysta z dopłat do czynszu

Co trzeci najemca na osiedlu Nowy Nikiszowiec w Katowicach, wybudowanym w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, korzysta z dopłaty do czynszu – poinformowała w piątek spółka PFR Nieruchomości.

Katowickie osiedle to kolejna inwestycja spółki PFR Nieruchomości, której najemcy mogą korzystać ze wsparcia w ramach programu "Mieszkanie na start". Na liczącym 513 mieszkań Nowym Nikiszowcu dopłaty otrzymuje już niemal sto rodzin.

Nabór do mieszkań został uruchomiony w styczniu bieżącego roku i przebiegał dwuetapowo. Pierwszą część - czyli zbieranie wniosków od osób zainteresowanych najmem i nadanie im tzw. punktów społecznych - przeprowadził katowicki samorząd. Następnie wnioskujący, którzy złożyli kompletne dokumenty, zostali poddani weryfikacji finansowej. Konieczne było wykazanie dochodów pozwalających na rzetelne i terminowe regulowanie opłat związanych z najmem mieszkania oraz brak przeterminowanych zobowiązań w BIG Infomonitorze.

Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur, z początkiem sierpnia rozpoczęto proces zawierania umów najmu. Dzięki ścisłej współpracy z katowickim samorządem przy naborze najemców, osiedle zostało objęte programem dopłat do czynszu, które finansuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Są one przyznawane na 15 lat najemcom, którzy spełniają kryteria finansowe.

"Każda osoba, która zawrze umowę najmu w zarządzanej przez naszą spółkę inwestycji, może ubiegać się o dopłaty do czynszu. Nowy Nikiszowiec jest dobrym przykładem tego, jak atrakcyjna jest ta oferta. Najwyższa dopłata w Katowicach to blisko 700 zł, najniższa to prawie 200 zł - wszystko zależy do sytuacji finansowej najemcy. Obecnie ze wsparcia korzystają już 94 gospodarstwa domowe, ale jestem przekonana, że ta liczba będzie wciąż rosła. W naszej pierwszej inwestycji w Białej Podlaskiej comiesięczne dopłaty otrzymuje niemal 90 proc. najemców" - powiedziała Krystyna Wąchała-Malik z zarządu PFR Nieruchomości SA.

O dopłatę w ramach programu "Mieszkanie na start" mogą się ubiegać najemcy inwestycji PFR Nieruchomości w Białej Podlaskiej, Wałbrzychu, Gdyni, Katowicach, Świdniku i Dębicy. W ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, za którą odpowiada spółka PFR Nieruchomości, powstało dotąd 1977 mieszkań, a kolejne 2,5 tys. jest w budowie. Średnio na jeden lokal jest sześciu chętnych.

Nowy Nikiszowiec to największa inwestycja realizowana w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Projekt powstał w pobliżu jednego z najciekawszych miejsc Katowic - malowniczego, najlepiej zachowanego i zamieszkanego do dziś osiedla robotniczego sprzed ponad stu lat.

Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany 12 października 2016 r. w Katowicach jako jeden z filarów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Spółka PFRN, realizując rynkową część rządowego programu mieszkaniowego, działa na zasadach komercyjnych. Inwestycje powstają w całym kraju jako alternatywa dla zakupu mieszkania na kredyt. PFRN deklaruje, że to propozycja dla osób, które rozpoczynają karierę zawodową, młodych rodzin, a także dla nieposiadających zdolności kredytowej lub niezainteresowanych kupnem mieszkania.

