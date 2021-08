Katowice: Do końca wakacji zmiany w ruchu na rozbudowywanym węźle w Giszowcu

Do końca wakacji kierowcy w rejonie rozbudowy węzła dróg krajowych nr 81 i 86 w dzielnicy Katowic – Giszowcu mają zostać wpuszczeni na nowy 700-metrowy odcinek jezdni DK86 w stronę Tychów. W ciągu kilku tygodni ruch ma też zostać puszczony nowym zjazdem między dwoma głównymi drogami.

Droga nr 86 to jedna z kluczowych arterii w regionie, prowadząca od Katowic w stronę Tychów i Bielska-Białej. Trwająca od kwietnia 2019 r. rozbudowa jej węzła z drogą krajową nr 81 w Giszowcu powoduje duże utrudnienia: zamiast dwóch pasów w każdą stronę, dostępne są pojedyncze pasy.

Jak wynika z informacji wykonawcy, przekazanej w czwartek przez katowicki magistrat, do końca wakacji oddany do ruchu zostanie 700-metrowy odcinek jezdni zachodniej DK86 (ul. Pszczyńskiej) w stronę Tychów - od wiaduktu nad ulicą Kolistą do skrzyżowania z ulicą Górniczego Stanu.

Wykonawca planuje też w ciągu kilku tygodni przekazać do użytkowania łącznicę bezkolizyjną, umożliwiająca wjazd z DK81 (ul. 73. Pułku Piechoty) na ul. Pszczyńską, w kierunku na Tychy. "Co ważne, na ten moment prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem" - podano w czwartkowej informacji katowickiego samorządu.

Zgodnie z aktualnymi informacjami miasta i wykonawcy zakończenie prac budowlanych przewidywane jest na II kw. 2022 r. Inwestycja składa się z dwóch kluczowych części. Pierwsza to budowa bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych oraz rozbudowa DK86 od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu. Usprawnione zostanie ponadlokalne skomunikowanie południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz południowo-wschodniej części Katowic z drogami krajowymi i centrum miasta.

Druga część obejmuje rozbudowę istniejącego dziś węzła drogowego DK86 z ulicami 73. Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego ruch lokalny. Nowe, bezkolizyjne połączenia zyskają też piesi i rowerzyści (zlikwidowane zostanie m.in. skrzyżowanie i przejście ze światłami na DK86).

Latem ub. roku DK86 była w miejscu inwestycji całkowicie zamknięta. 27 czerwca br., po podmyciu przez ulewne deszcze, doszło do uszkodzenia jednego ze starych wiaduktów, którym odbywał się cały ruch tymczasowy. Po analizach miasto i wykonawca zdecydowały o budowie docelowego wiaduktu sąsiedniej jezdni - oznaczało to brak przejezdności DK86 do 19 września.

Warte 285,8 mln zł, przy unijnym wsparciu na poziomie ok. 210 mln zł, prace w Giszowcu wykonuje konsorcjum firm NDI i Balzola (umowa z 2018 r. była już wielokrotnie aneksowana). Rozbudowa węzła dróg nr 86 i 81 to jedna z dwóch głównych inwestycji drogowych miasta ostatnich lat. Druga to zakończona już budowa bezkolizyjnego węzła drogi nr 81 z ul. Armii Krajowej, na skraju dzielnicy Piotrowice.

