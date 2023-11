Katowice: Dobiega końca budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna

Dobiega końca budowa nowej linii tramwajowej w Katowicach wzdłuż ul. Grundmanna – wynika z informacji tamtejszego magistratu. W związku z tym na Drogowej Trasie Średnicowej, którą przecina wiaduktem powstająca linia, od środy będzie wprowadzana nowa tymczasowa organizacja ruchu.

Prace dotyczą m.in. rejonu dwupoziomowego skrzyżowaniu Drogowej Trasy Średnicowej, a ściślej ul. Chorzowskiej, której częścią wiedzie DTŚ, z ul. Stęślickiego/Grundmanna.

Drogowa Trasa Średnicowa z Katowic do Gliwic (DW 902) to najważniejsza - obok odcinka autostrady A4 - arteria drogowa w Górnośląsko-Zagłębiowskiej-Metropolii. Zbliżona standardem do drogi ekspresowej, wytyczona w pobliżu centrów miast, obsługuje ruch lokalny. Z ruchem na poziomie kilkudziesięciu tysięcy pojazdów w ciągu doby DTŚ uzupełnia i odciąża równoległą autostradę A4 przeznaczoną dla tranzytu.

W Katowicach DTŚ wiedzie od węzła ul. Roździeńskiego, Murckowskiej i Bagiennej, m.in. przez tunel pod rondem im. gen. J. Ziętka i dalej wydzielonymi jezdniami wzdłuż ul. Chorzowskiej, gdzie pokonuje rejon skrzyżowania ul. Stęślickiego/Grundmanna. To tam od ub. roku powstaje ok. 600-metrowy odcinek linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna, który będzie połączony z istniejącymi torowiskami wzdłuż ul. Gliwickiej i Chorzowskiej.

Podczas budowy DTŚ kilkanaście lat temu przygotowano przyczółki wiaduktu tramwajowego planowanego już wówczas połączenia, którym tramwaje będą przecinały ul. Chorzowską, nad jezdniami "średnicówki". Wiadukt i torowiska na nim są już niemal gotowe; ostatnio, pod koniec października, nową sieć trakcyjną na wiadukcie włączano do sieci linii wzdłuż ul. Chorzowskiej (przy wstrzymanym na kilka dni ruchu tramwajów z Katowic do Chorzowa).

"W związku z dobiegającą końca budową linii tramwajowej od środy 8 listopada br. na DTŚ w rejonie ulicy Grundmanna będzie obowiązywała nowa tymczasowa organizacja ruchu" - podano w biuletynie katowickiego samorządu. "W tym dniu udrożnione zostaną lewe pasy ruchu (DTŚ - PAP), wyłączone natomiast zostaną pasy awaryjne. Nowa organizacja ruchu wprowadzona zostanie na okres do trzech tygodni" - zasygnalizowano.

Ogółem tramwajowa inwestycja przewiduje budowę ok. 1900 metrów toru pojedynczego, uwzględniając fragmenty torowisk na połączeniu nowej trasy z liniami biegnącymi wzdłuż ul. Gliwickiej i ul. Chorzowskiej. Główne wyzwania to wiadukt nad DTŚ i most nad Rawą oraz połączenia z istniejącymi liniami.

Nowe połączenie umożliwi prowadzenie ruchu tramwajowego we wszystkich relacjach: ma poprawić ofertę komunikacyjną w centrum Katowic, dając możliwości urozmaicenia tras linii tramwajowych, dzięki połączeniu dwóch magistralnych ciągów komunikacyjnych. Możliwe będzie też uruchomienie linii śródmiejskiej, albo - w razie kolizji czy awarii - skierowanie ruchu na objazd.

Zadanie jest częścią "Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-20.