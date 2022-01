Katowice: Grupa Aebi Schmidt zatrudni blisko 100 osób w Centrum Usług Korporacyjnych

Wyspecjalizowana w produktach i usługach oczyszczania oraz utrzymania dróg i terenów zielonych międzynarodowa Grupa Aebi Schmidt zatrudni blisko 100 osób w nowym Centrum Usług Korporacyjnych w Katowicach - wynika z informacji inwestora.

"Naszym celem jest zapewnienie zasobów do dalszej standaryzacji i automatyzacji procesów. Tworzymy zespół, w którym znajdzie pracę 100 osób z działów finansów, IT, obsługi zakupowej czy innych" - poinformował szef Centrum Usług Korporacyjnych Wojciech Puch, cytowany we wtorkowym komunikacie firmy.

Grupa Aebi Schmidt szuka m.in. specjalistów z obszarów IT, zarządzania danymi i inżynierii oprogramowania, ale także pracowników innych działów - od marketingu po łańcuch dostaw. Poszukiwani są pracownicy znający niemiecki i angielski.

Uruchomione jesienią zeszłego roku Centrum Usług Korporacyjnych w Katowicach, zlokalizowane w biurowcu Face2Face, to kolejne przedsięwzięcie Grupy Aebi Schmidt w Polsce. W swoim zakładzie produkcji i sprzedaży w Kielcach firma zatrudnia już ok. 300 osób.

