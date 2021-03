Katowice: Hyland zatrudni kilkudziesięciu nowych pracowników

Wyspecjalizowana w oprogramowaniu do zarządzania treścią amerykańska firma Hyland, która w ub. roku otworzyła w Katowicach centrum badawczo-rozwojowe, zatrudni w tym roku w stolicy Górnego Śląska kolejnych kilkudziesięciu pracowników - wynika z informacji katowickiego samorządu.

Hyland to międzynarodowa firma technologiczna, działająca - poza Stanami Zjednoczonymi - m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Japonii. Zatrudnia łącznie ponad 4000 osób. Uruchomione w minionym roku katowickie centrum badawczo-rozwojowe to pierwszy taki ośrodek tego inwestora w Europie Środkowo-Wschodniej. Docelowo ma zatrudniać ponad 100 specjalistów z branży IT.

"Mimo trwającej pandemii, do końca 2020 roku firma przeprowadziła z sukcesem rekrutację zdalną 40 nowych pracowników. W tym roku planuje potroić tę liczbę" - poinformował w środę katowicki Urząd Miasta.

"Obecność firmy Hyland w Katowicach potwierdza naszą silną pozycję w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w skali kraju. Otwarcie centrum badawczo-rozwojowego to wzmocnienie marki naszego miasta na rynku nowych technologii. Oznacza to również szereg korzyści - nowe miejsca pracy czy możliwość przyciągania nowych mieszkańców" - skomentował, cytowany w komunikacie, prezydent Katowic Marcin Krupa.

Przedstawiciele inwestora przekonują, że katowicki ośrodek Hyland odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu możliwości badawczo-rozwojowych na świecie oraz rozwijaniu oprogramowania do zarządzania treścią oferowanego przez spółkę.

Jak podaje inwestor, w tym roku planowane jest potrojenie zatrudnienia w katowickim ośrodku. "W 2021 roku wdrażamy w życie rozbudowany plan rekrutacyjny, który pozwoli znacząco powiększyć zespół ekspertów pracujących w katowickim centrum badawczo-rozwojowym" - poinformowała odpowiedzialna za rekrutację Daria Hernas.

W ostatnim czasie o rozwoju swoich projektów w Katowicach poinformowało kilka firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Spółka ArchiDoc wyspecjalizowana w usługach zarządzania dokumentami zamierza zatrudnić 120 wykwalifikowanych osób, które będą przygotowywać dokumenty i przeprowadzać weryfikację kredytową na potrzeby banków. Wśród klientów firmy są m.in. duże polskie i międzynarodowe banki.

Międzynarodowa firma Capgemini świadcząca usługi informatyczne i finansowo-księgowe chce w tym roku zwiększyć zatrudnienie w swoim katowickim oddziale o 200 osób, które będą pracować w nowym kompleksie biurowym Face2Face Business Campus.

Inna spółka - Diebold Nixdorf wyspecjalizowana w sprzęcie i oprogramowaniu dla sektorów bankowego i handlowego - zapowiedziała zatrudnienie w stolicy Górnego Śląska blisko 100 pracowników, co wiąże się z realizacją nowego projektu technologicznego.

W styczniu poinformowano, że firma ING Tech Poland wynajęła prawie 17 tys. mkw. w nowo budowanym katowickim kompleksie biurowym Global Office Park, który stanie się główną siedzibą tej zatrudniającej ponad 1,8 tys. pracowników spółki. W perspektywie jest stworzenie kolejnych ok. 1,5 tys. miejsc pracy.

W grudniu ub. roku oddział w Katowicach otworzyła m.in. międzynarodowa firma Infobip wyspecjalizowana w rozwiązaniach w zakresie komunikacji w chmurze. Docelowo nowe biuro ma dorównywać potencjałem największemu z obecnych centrów inżynieryjnych firmy - w Zagrzebiu. W tym roku planowane jest powiększenie katowickiego zespołu do ok. 40 osób.

W październiku zeszłego roku poinformowano, że międzynarodowa Grupa TMF świadcząca administracyjne usługi biznesowe dla firm w ciągu dwóch najbliższych lat zamierza zatrudnić 300 pracowników w nowo tworzonym Europejskim Centrum TMF Group. Dotąd w oddziałach spółki w Warszawie i Katowicach pracowało łącznie blisko 500 osób.

Z ubiegłorocznych danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) wynika, że w 110 firmach świadczących usługi biznesowe w Katowicach i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pracuje obecnie ok. 25,8 tys. osób, z czego połowa to specjaliści IT. Najważniejszą kategorią usług świadczonych w centrach aglomeracji katowickiej są właśnie usługi informatyczne.

