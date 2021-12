Katowice: Inwestycje dla zwierząt w ramach budżetu obywatelskiego

Remont pawilonu dla psów w schronisku i kolejny wybieg – tym razem w dzielnicy Bogucice – to zakończone w Katowicach inwestycje na rzecz zwierząt, zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

"Co roku tysiące katowiczan angażuje się w życie miasta poprzez głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Osoby te dowodzą, że budżet obywatelski jest świetnym narzędziem rozwijania dzielnic Katowic i wpływania na życie społeczności lokalnych" - powiedział we wtorek prezydent Katowic Marcin Krupa.

"Kolejne zrealizowane zadania pomagają nam budować i wzmacniać zaufanie do budżetu obywatelskiego, a co za tym idzie społeczeństwo obywatelskie. Cieszę się, że wśród projektów są też te dedykowane czworonogom. To ważne, by miasto było przyjazne dla wszystkich" - dodał.

W katowickim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1B zakończono właśnie remont przeprowadzony w ramach projektu "Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt". Realizacja pomysłu wnioskowanego przez Annę Wolną, który uzyskał w głosowaniu VI edycji budżetu obywatelskiego prawie 20 tys. głosów, obejmowała m.in. wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych, wykonanie nowej zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody, instalacji hydrantowej oraz odwodnienia i kanalizacji sanitarnej, a także wykonanie nowych boksów wewnętrznych i zewnętrznych dla psów oraz posadzek.

W pawilonie znalazło się łącznie 31 boksów zewnętrznych i wewnętrznych dla psów. Podczas realizacji zastosowano kilka nowatorskich rozwiązań, np. ogrzewanie podłogowe, wykorzystano nierdzewne materiały czy zamontowano samonapełniające się poidełka. Wartość zadania wyniosła ponad 807 tys. zł.

W kolejnych latach planowana jest dalsza modernizacja schroniska. W projekcie budżetu miasta na 2022 r. zaplanowano środki finansowe przeznaczone na koncepcję budowy i wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pawilonu dla kotów.

Na ten rok przypadła również realizacja czterech psich wybiegów, wybranych przez mieszańców Katowic do realizacji z VII edycji budżetu obywatelskiego.

Pierwszy z nich jest przy ul. Kuśnierskiej. Inwestycję pod nazwą "Psi wybieg dla naszych czworonożnych przyjaciół z Burowca i okolic" oddano do użytku 16 listopada. Wnioskowany przez Małgorzatę Norek projekt to duży, dwustrefowy wybieg, na którym można ćwiczyć tresurę, poprawiać kondycję fizyczną i - zgodnie z opisem projektu - "nawiązywać nowe międzygatunkowe znajomości". Jest też miejsce do agility, teren do swobodnego biegania oraz psia toaleta. Projekt powstał na niezagospodarowanym wcześniej terenie. Koszt inwestycji wyniósł prawie 300 tys. zł.

Kolejny wybieg o nazwie "Psia dolina" został ulokowany przy ul. Pułaskiego. W strefie treningowej zamontowano przeszkody, tj. tunel, równoważnię, przeskoki, slalom, kładkę i pochylnię. Strefa relaksacyjna to skwer wyposażony w ławki, kosze i śluzy zapobiegające wybiegnięciu psa poza teren. Koszt realizacji wyniósł prawie 250 tys. zł. Chociaż Psia Dolina jest już gotowa, to zostanie otwarta po zakończeniu prac przy budowie drogi rowerowej biegnącej przy wybiegu. Dzięki temu zasiana trawa ma więcej czasu na ukorzenienie się.

Trzeci ze zrealizowanych wybiegów to "PsotLand, czyli Gaj dla Merdających Ogonów!", oddany do użytku pod koniec listopada w dzielnicy Koszutka. Projekt powstał z połączenia wniosków Doroty Blindy i Marcina Wesołego. To ogrodzony i schowany w cieniu drzew wybieg dla psów z bezpiecznym, podwójnym wejściem. Jest na nim kilka przyrządów do zabawy i treningów oraz teren zielony, gdzie psy mogą gonić za piłką lub trenować sztuczki z opiekunem. Jest też wodopój, ławki i inne elementy małej architektury. Łączny koszt Psotlandu to prawie 115 tys. zł.

Ostatni nowy wybieg powstał w Bogucicach dzięki projektowi "Gaj Merdających Ogonów", złożonemu przez Dariusza Gajewskiego. Oprócz wysokiego, odpowiednio zabezpieczonego od podłoża płotu na wybiegu znajdziemy altanę chroniącą przed deszczem, poidła, piesuary, ławki czy kosze na nieczystości. Koszt inwestycji to ponad 115 tys. zł. Inwestycja ma być udostępniona mieszkańcom do końca tego tygodnia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl