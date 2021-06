Katowice: Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

52 lokali o powierzchni od 18 do blisko 80 m kw. udostępnił samorząd Katowic w ramach kolejnej edycji programu „Mieszkanie za remont”. Chętni, którzy spełniają określone kryteria, mogą wynająć mieszkania w korzystnych cenach pod warunkiem ich odnowienia.

Jak przekonuje prezydent Katowic Marcin Krupa, program jest świetną okazją do zdobycia własnego lokum dla osób, które nie chcą zaciągać kredytów na kupno mieszkania, ani płacić wysokiego odstępnego za wynajem na rynku komercyjnym.

"Program jest bardzo ważny dla miasta, bo pozwala zaspokajać istotne potrzeby mieszkańców, jak również sukcesywnie zmniejszać liczbę pustostanów. Zdarzają się również przypadki, że osoby spoza Katowic otrzymując mieszkanie za remont meldują się w Katowicach i odprowadzają podatki w naszym mieście, a to bardzo ważne w czasie wyzwań demograficznych" - zaznaczył Krupa.

Jak dodał, dla potencjalnych najemców bardzo ważna jest też możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach mieszkania usytuowanego w budynku stanowiącym własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta - już po pięciu latach zamieszkiwania w nim.

"Wprowadziliśmy także zapisy, które zwiększają szanse singli na +mieszkanie za remont+. Wcześniej osoby mieszkające samotnie mogły co prawda aplikować o te lokale, ale ich szanse na zdobycie własnego lokum, przy tak wielkim zainteresowaniu, były niewielkie. Większe szanse mają także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Dodatkowo punktujemy osoby, które już mieszkają w Katowicach" - podkreślił prezydent.

W obecnej edycji programu do wyboru są 52 mieszkania o powierzchni od 18 do blisko 80 m kw. Cena najmu za 1 m kw. waha się od 3,21 zł do 6,93 zł, w zależności m.in. od lokalizacji, a także standardu mieszkania. Oferowane lokale znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. przy ul. Mariackiej, Kozielskej, Warszawskiej, Mikołowskiej, Krzywej, Andrzeja, Sienkiewicza i Plebiscytowej), ale też w Janowie, Zawodziu, Ligocie, Piotrowicach, Burowcu czy Szopienicach.

Osoby ubiegające się o mieszkanie muszą spełnić kilka kryteriów. Po pierwsze, nie można być właścicielem innego mieszkania. Po drugie - należy spełnić kryterium dochodowe. Np. dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w przedziale od 1876,32 zł do 5003,52 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi się wynosić od 1250,88 zł do 3252,29 zł. Trzecim warunkiem jest brak zaległości z tytułu najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego.

Jeżeli dana osoba spełnia wszystkie warunki formalne, a na jedno mieszkanie jest więcej chętnych, wtedy o pierwszeństwie w zawarciu umowy decydują punkty. Tworząc punktację pod uwagę brana jest m.in.: aktualna powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na jedną osobę, liczba osób zamieszkujących dany lokal, kwestia posiadania dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności, czy też kwestia bezdomności.

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach do 11 czerwca. W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy od 14 do 25 czerwca złożyć w Urzędzie Miasta Katowice wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na stanowisku Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice na I piętrze przy Rynku 1 w Katowicach lub pod nr tel. 32/25-93-634. Lista lokali w ramach programu oraz dodatkowe informacje są także dostępne na stronie Urzędu Miasta Katowice https://bit.ly/2TABET3.

