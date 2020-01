Katowice konsultują zasady najmu w programie Mieszkanie Plus

Konsultacje zasad naboru wniosków o najem mieszkań powstających w Katowicach w programie Mieszkanie Plus rozpoczął samorząd tego miasta. Do końca roku powinno tam być gotowych 513 mieszkań osiedla Nowy Nikiszowiec, które powstające w ramach tego programu.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka katowickiego magistratu Ewa Lipka, tego dnia na miejskiej platformie konsultacji społecznych opublikowano projekt uchwały ws. przyjęcia "Zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus w Katowicach".

Uchwała trafi pod obrady rady miasta prawdopodobnie w lutym br.

"Uruchomienie naboru planujemy po podjęciu stosownej uchwały przez radę miasta. Przygotowujemy się, że nabór będzie realizowany za pośrednictwem formularza on-line, który będzie udostępniony na stronie www.katowice.eu na przełomie II i III kw. br. O dokładnym terminie poinformujemy wcześniej mieszkańców" - zapowiedziała Lipka.

Kryteria pierwszeństwa i zasady oceny punktowej w projekcie uchwały uwzględniają: po 10 punktów za każde dziecko w gospodarstwie domowym, 7 punktów, jeśli w gospodarstwie domowym jest przynajmniej jedna osoba pełnoletnia, która nie przekroczyła 35 lat oraz do 20 punktów za rozliczenie PIT w Katowicach (po 10 punktów za osobę w gospodarstwie domowym).

Ponadto projekt przewiduje: przyznanie 6 punktów, gdy osoby z gospodarstwa domowego nie mają prawa do innego lokalu mieszkaniowego, 4 punkty za wypełnienie ankiety dotyczącej preferowanych warunków mieszkaniowych (zbieranej do końca 2018 r.), 3 punkty, gdy w gospodarstwie domowym jest osoba powyżej 65 roku życia i 2 punkty, gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzą osoby niepełnosprawne.

Po przeprowadzeniu oceny punktowej wniosków o najem powstać ma lista wniosków uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów - czyli "lista najemców".

"Katowice przyciągają nowych mieszkańców wysoką jakością życia i atrakcyjnymi miejscami pracy. Uzupełnieniem tego musi być dobra oferta mieszkaniowa, która dzięki programowi Mieszkanie Plus powiększy się w Katowicach łącznie o około 1 tys. mieszkań - w dwóch lokalizacjach. Jeszcze w tym roku 513 mieszkań w ramach programu będzie gotowych w Nowym Nikiszowcu" - powiedział cytowany przez Lipkę prezydent Katowic Marcin Krupa.

"Mieszkanie Plus to rozwiązanie atrakcyjne dla obecnych i przyszłych mieszkańców naszego miasta. Ustalone przez nas kryteria premiują m.in. młode rodziny z dziećmi, osoby rozliczające PIT w Katowicach, a także osoby niepełnosprawne. Mieszkanie Plus to także ważny projekt z punktu widzenia Katowic wobec wyzwań demograficznych, przed którymi stoją prawie wszystkie polskie miasta" - zaznaczył Krupa.

Rozpoczęta ponad półtora roku temu budowa katowickiego osiedla Nowy Nikiszowiec to pierwsza inwestycja w ramach programu Mieszkanie Plus o tak dużej skali. W stolicy woj. śląskiego powstaje osiedle, które pomieści ponad pół tysiąca mieszkań wraz z zielonymi terenami wewnątrz kwartałów i wspólnymi przestrzeniami sąsiedzkimi.

Inwestycja jest położona w pobliżu jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytkowych osiedli robotniczych w kraju - ponad 100-letniego Nikiszowca, na blisko 5,5-hektarowej działce przy ul. Górniczego Dorobku.

Projekt architektoniczny wyłoniono w konkursie, przygotowała go pracownia 22Architekci. Osiedle układem urbanistycznym i wyglądem ma nawiązywać do zabytkowego pierwowzoru. Architekci zaproponowali charakterystyczny ceglasty kolor elewacji i rozrysowali budynki liczące od czterech do ośmiu kondygnacji tak, aby tworzyły kwartały z wewnętrznymi zielonymi dziedzińcami.

W ramach programu Mieszkanie Plus w Katowicach ma powstać - po osiedlu Nowy Nikiszowiec - także ok. 500 kolejnych mieszkań modelowych, zbudowanych na 6-hektarowym terenie w dzielnicy Szopienice.

Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany 12 października 2016 r. w Katowicach, jako jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Katowice są również pierwszym polskim miastem, w którym mają powstać osiedla mieszkaniowe w oparciu o projekty nagrodzone w ogólnopolskim konkursie na dom modelowy.