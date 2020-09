Katowice kosztem parkingów chcą zazielenić odcinek ul. Warszawskiej

Blisko 400-metrowy odcinek ul. Warszawskiej, wiodącej od katowickiego rynku na wschód, planuje zazielenić miejscowy magistrat. Zamiast parkingów ma się pojawić ok. 70 drzew i krzewy; zamknięta zostanie też część ulicy – od rynku do ul. Szkolnej.

W środę miasto przedstawiło koncepcję przedsięwzięcia, które ma zostać zrealizowane jako element ogłoszonego jesienią 2018 r. programu przedwyborczego prezydenta Katowic Marcina Krupy, wybranego następnie na drugą kadencję.

"Pomysł zazielenienia ul. Warszawskiej to powrót do jej historycznego wyglądu. Wielokrotnie rozmawiałem o tej przestrzeni z mieszkańcami. W poprzednich latach mieszkańcy zgłaszali także pomysły na punktowe zmiany w tym obszarze w ramach budżetu obywatelskiego. Ponadto, mówimy o miejscu w samym sercu Katowic, które powinno być reprezentacyjne" - ocenił cytowany w informacji magistratu Krupa.

Zapowiedział gruntowną rewitalizację odcinka ul. Warszawskiej od skrzyżowania z ul. Dyrekcyjną do skrzyżowania z ul. Francuską. Dziś dominują tam ruch samochodowy, tramwajowy i parkingi. Piesi dysponują stosunkowo wąskimi chodnikami.

"Ta przestrzeń całkowicie się zmieni - zamiast parkingów pojawi się ok. 70 drzew i krzewy. (...) Ponadto, odcinek ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Szkolną zostanie zamknięty dla ruchu. Utworzymy tu nowy deptak miejski po dwóch stronach torowiska. Pojawią się ławki, na których będzie można odpocząć w cieniu drzew" - zobrazował Krupa.

"Odcinek od ul. Szkolnej do ul. Francuskiej również stanie się przestrzenią przyjazną dla pieszych i rowerzystów, poprzez wprowadzenie strefy tempo 30 na całym tym odcinku. Nie zabraknie również zieleni. Całość będzie także uzupełniona o iluminacje świetlne" - dodał prezydent Katowic.

Według informacji miasta priorytetem przebudowy będzie zazielenienie ul. Warszawskiej, drzewa mają zastąpić więc istniejące 52 miejsca parkingowe. Wyznaczonych ma zostać sześć miejsc do chwilowego zatrzymania oraz cztery stanowiska dla osób niepełnosprawnych.

Magistrat planuje zakończenie prac projektowych jesienią 2021 r. i ukończenie deptaka wiosną 2023 r. Szacowana wartość inwestycji to ok. 12 mln zł, z czego środki własne to ok. 4 mln zł, a pozostałą kwotę ma zapewnić Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych.

Miasto przypomina, że od lat stara się ograniczać ruch w centrum miasta. Kilkanaście lat temu m.in. stworzono deptaki na ul. Mariackiej, a następnie ul. Bankowej; przebudowano też rynek, po którym kiedyś też jeździły samochody. Obecnie trwa przebudowa ul. Dworcowej, która ma stać się zielonym deptakiem miejskim.

Katowicki samorząd jednocześnie deklaruje zmiany polityki parkingowej, mając na uwadze, że przeciętnie codziennie wjeżdża do niego średnio 120 tys. pojazdów z rejestracjami z miast ościennych. W październiku ub. roku rozszerzono dotychczasową strefę obejmującą centrum i podzielono ją na dwie podstrefy: "Śródmieście" i "Ceglana - Wita Stwosza".

Ostatnio z października br. na listopad br. przesunięto wprowadzenie płatności na dużym parkingu w tzw. Strefie Kultury. Godzina postoju dla osób spoza Katowic ma tam kosztować 10 zł, natomiast dla posiadaczy wdrażanej od jesieni Katowickiej Karty Mieszkańca - 5 zł. Jednocześnie rozstrzygnięto konkurs na koncepcję mającego tam powstać parkingu wielopoziomowego.