Katowice: Miasto przygotowało zestaw rozwiązań dla przedsiębiorców

Zwolnienia z czynszów i opłat dzierżawnych, podatków od nieruchomości, a także doradztwo kryzysowe – to propozycje samorządu Katowic dla przedsiębiorców na czas epidemii. Miasto zamierza też apelować do rządu o wsparcie dla firm i różnych instytucji.

Szczegóły katowickiego pakietu przedsiębiorcy prezydent tego miasta Marcin Krupa przedstawił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej zorganizowanej online. Jak ocenił, przedsiębiorcy w obecnym wyjątkowym czasie oczekują konkretnych działań od miasta, ale również od rządu, aby po zakończeniu epidemii podjąć walkę o odbudowę swoich firm.

Krupa ocenił, że w kontekście tych wyzwań potrzebna jest solidarność firm, organów władzy i instytucji. Podkreślił, że w przygotowaniu działań katowickiego samorządu na rzecz przedsiębiorców uczestniczyli m.in. przedstawicieli Regionalnej Izby Gospodarczej czy Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

Aby ułatwić przedsiębiorcom wnioskowanie o pomoc, miasto postanowiło, że jedynymi wymaganymi dokumentami będą wniosek i oświadczenie - składane pod rygorem karno-skarbowym. Całość działań ma koordynować Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink.

Katowicki pakiet składa się z pięciu części. Pierwsza z nich dotyczy 1020 najemców lokali użytkowych będących własnością miasta. Firmy, które musiały zawiesić działalność ze względu na wprowadzone przepisy, a także te, które zamknęły ją ze względu na brak klientów, mają zostać zwolnione z opłaty czynszowej na okres obowiązywania uregulowań

Katowicki samorząd zapowiada, że gdy firmy te zostaną znów otwarte, przez okres rozruchu zostaną zwolnione z 50 proc. czynszu, a płatności będą mogły rozłożyć na raty - na pół roku. Przedsiębiorcy, którzy nie zamknęli działalności, również mogą złożyć wniosek, aby otrzymać 50 proc. zwolnienia z czynszu na czas obowiązywania obostrzeń.

Drugi filar pakietu to pomoc dla podmiotów, które dzierżawią od miasta powierzchnie lub obiekty handlowe. Dzierżawy na miejskich targowiskach będą traktowane jak czynsze i mają podlegać takim samym zasadom. Restauratorzy po wznowieniu działalności otrzymają 50-krotną obniżkę opłat za ogródki letnie - ma ona wynieść grosz za metr kwadratowy dziennie do końca roku.

Trzecia część wsparcia dotyczy podatków od nieruchomości i środków transportu oraz opłat śmieciowych. Przedsiębiorcy, którzy mają zakaz prowadzenia działalności lub zanotowali spadek obrotów zgodnie z ustawową definicją (w ramach uchwalonej przez Sejm tzw. tarczy antykryzysowej), mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości od kwietnia do czerwca.

Przedsiębiorcy, którzy nie są objęci zapisami w ramach tarczy, a zanotowali spadek obrotów, mogą wystąpić o przedłużenie terminu płatności za podatek od nieruchomości od kwietnia do czerwca - nie dłużej niż do końca września.

Podatek od środków transportu, przy znaczącym spadku obrotów, będzie podlegał umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty - przy wskazaniu wysokości spadku obrotów. Przedsiębiorcy z umowami na wywóz odpadów z katowickim MPGK będą mogli wnioskować o obniżenie jej na czas obowiązywania obostrzeń o połowę.

Czwarta część pomocy to 150 wykupionych przez miasto pakietów usług doradztwa kryzysowego w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach - w zakresie prawa, finansów i gospodarki, a także wsparcia psychologicznego i doradztwa z branży HR. Miasto dopuszcza możliwość zwiększenia liczby takich pakietów.

W ramach piątego filaru pakietu miasto zapowiada działania na rzecz wdrożenia rozwiązań prawno-finansowych przez podmioty niezależne. Jak zaznaczył Krupa, stąd apel do szefa rządu m.in. o zwrot podatku VAT dla firm w 14, a nie 60 dni, wydłużenie okresu przyznawanych koncesji na alkohol oraz ważności opłaty za sprzedaż alkoholu o okres obowiązywania ograniczeń.

Miasto zapowiada też apele do właścicieli nieruchomości, którzy wynajmują lokale naszym przedsiębiorcom o wprowadzenie zniżek, do stowarzyszeń i firm reprezentujących artystów o zawieszenie pobierania odpłatności za okres obowiązywania ograniczeń epidemicznych oraz do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o przekazanie 100 mln zł dla gmin tworzących metropolię w ramach funduszu na wsparciu przedsiębiorców.

Krupa zaznaczył w poniedziałek, że środki te mogłyby pochodzić z funduszu dotacyjnego GZM, poświęconego przede wszystkim walce z niską emisją. W ub. tygodniu władze Metropolii rozpoczęły już procedurę zmiany jego regulaminu, aby miasta mogły zdecydować o ewentualnym przekierowaniu tych środków (łącznie 90 mln zł) na walkę z epidemią.

Dodatkowo samorząd Katowic zamierza powołać pożyczkowo-gwarancyjny fundusz pomocy przedsiębiorcom, do którego chce pozyskać zewnętrznych partnerów. Miasto i wszystkie jednostki miejskie mają też wprowadzić zasadę minimalizacji terminów płatności, aby wykonawcy i podwykonawcy prac na ich rzecz otrzymywali płatności w jak najkrótszym terminie.