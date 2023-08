Katowice: Miasto przystąpiło do programu "Ciepłe Mieszanie"

Katowice przystąpiły do pierwszej edycji programu "Ciepłe Mieszkanie" w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Miastu zostaną przyznane 124 dotacje na ponad 3 mln zł na wymianę źródła ciepła, okien czy drzwi.

"Tylko w latach 2015-2022 dzięki miejskiemu programowi dofinansowano wymianę prawie 8 tysięcy źródeł ciepła, z czego rekordowe ponad 1,8 tysięcy pieców wymieniono w ubiegłym roku. Teraz dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będziemy mogli uzupełnić ofertę tych programów o +Ciepłe Mieszkanie+, dzięki czemu mieszkańcom będzie jeszcze łatwiej o środki na wymianę źródła ciepła, ale też okien oraz drzwi" - zaznaczył prezydent Katowic Marcin Krupa w komunikacie prasowym.

Program "Ciepłe Mieszkanie" ma na celu zmniejszenie niskiej emisji na terenie miasta. Mieszkańcy mają możliwość wymiany starych "kopciuchów" w mieszkaniach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Do programu mogą przystąpić właściciele, którzy zamieszkują lokal wymagający wymiany ogrzewania z węglowego na proekologiczne. Przy okazji wymiany źródła ciepła mieszkańcy mogą rozliczyć również wymianę okien i drzwi wejściowych do lokalu.

Miasto Katowice podpisało umowę w ramach programu z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę ponad 3,1 mln zł. Przewidziane są 124 dotacje dla mieszkańców Katowic, w zależności od dochodów.

"Program +Ciepłe mieszkanie+ stanowi uzupełnienie oferty w zakresie dotacji celowych. Jeżeli, jako wnioskodawca, nie spełniamy warunków w ramach +Ciepłego Mieszkania+, to nadal możemy skorzystać z podstawowych dotacji celowych oferowanych w Urzędzie Miasta Katowice, programu Stop Smog lub z Czystego Powietrza z WFOŚiGW w Katowicach" - dodał naczelnik wydziału kształtowania środowiska w Urzędzie Miasta Katowice Grzegorz Mazurkiewicz.

Program przewiduje trzy progi poziomu dofinansowania, które są zależne od kryterium dochodowego: podstawowy to 35 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 tys. 500 zł; podwyższony - 65 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 tys. 900 zł; najwyższy - 95 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39 tys. 900 zł.

Nabór wniosków ma trwać od 1 września do 2 października br., a decydować będzie kolejność zgłoszeń. Mieszkańcy zainteresowani uczestnictwem w programie powinni złożyć wniosek do Urzędu Miasta Katowice. Po zakwalifikowaniu się do programu, wnioskodawca podpisze umowę z miastem o dotację w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" i wykona zaplanowaną inwestycję najpóźniej do 31 grudnia 2024 r. Mieszkaniec otrzyma wyliczoną kwotę dotacji po rozliczeniu wymiany ogrzewania z Urzędem Miasta Katowice.

